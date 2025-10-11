Modüler mobilya ile ihracatta hedef büyüttü

Türkiye’de yatak pazarının önemli oyuncularından Bambi Yatak, dümeni yurt dışına kırmaya hazırlanıyor. Turquality programına başvuran şirket, Balkanlar, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Türki Cumhuriyetleri ve Arap ülkelerinde büyümesine hız katacak. Bu yıl ciro içinde yüzde 10 olan yurt dışının payını ilk yıl yüzde 15’e, orta vadede ise yüzde 20’ye çıkaracaklarını söyleyen Bambi Yatak Genel Müdürü Cem Baş, “Turqality programına başvurduk. Yıl başında bu programa dahil olmayı planlıyoruz.

Ekonomist’in 12 - 25 Ekim 2025 tarihli sayısından

Turqality’nin verdiği ivmeyle ihracatta hız kazanacağız” diyor. Şu an için Balkanlar, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Türki Cumhuriyetleri, Arap ülkeleri gibi Türklerin yoğun olduğu pazarlarda güçlü olduklarını belirten Baş, “Yapılanma başladığında Suriye’de çok büyük bir gelişme bekliyoruz. Bir de Irak ile iyi bir anlaşma yaptık. Orada da büyümeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.

30 YENİ ŞUBE AÇIYOR

Diğer taraftan mağazalaşarak büyümeye devam eden şirketin 770’i yurt içinde olmak üzere 1000’i aşkın mağazası bulunuyor. 2026 sonuna kadar 30 yeni şube açmayı hedefleyen şirketin yurt dışında ise yeni mağaza açılışlarında önceliği Avrupa pazarı olacak. Özellikle Almanya, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde büyüme planı yer alıyor.

1 MİLYAR TL YATIRIM

2025 yılını 5,5 milyar TL’lik ciro ile kapatmayı hedefleyen şirket, bu yıl ciro bazında yüzde 32-33’lük bir büyümeye ulaşacak. Torbalı’daki fabrikasında bugün üretim kapasitesi günlük bin 300 adet yatak, 800 parça baza ve 500 parça başlıktan oluşan şirket, 70 bin metrekare olan fabrika alanını 110 bin metrekareye çıkararak modüler mobilya işine girdi. 2026 sonuna kadar modüler mobilya işine 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapacaklarını vurgulayan Cem Baş, tüketiciden gelen talep üzerine modüler mobilyaya girdiklerini belirtiyor. Baş, yakın gelecek planlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor: “Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımıza hız verdik ve yatak odasında kullanılan ürünlerimizi geliştirmek adına bu yıl kategorilerimize bir de modüler ürün kategorimizi ekleyerek büyütmeyi planlıyoruz. Özellikle her alım gücüne yönelik ürün çeşitliliğimizin bulunması, sektördeki hedef kitleyi de kendimize çekmeyi hedefliyoruz.”

KİLİS YORGANI İÇİN PROJE

Bambi Yatak, üç yıl önce coğrafi işaretle tescillenen Kilis yorganını yaşatmak üzere ‘Kadın Eliyle, Emeğiyle’ projesini hayata geçirdi. T.C. Kilis Valiliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Kilis İnsani ve Sosyal Gelişme Derneği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Kilisli kadınlar tarafından üretilen yorganlar Bambi mağazalarında satılacak. Proje kapsamında ilk aşamada 15 kadın üretim yapıyor. Ürünlerin talep görmesi durumunda bu rakamın daha da artırılması hedefleniyor.