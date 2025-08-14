TAX FREE ’de kan kaybı 2025’te de devam ediyor

Pandemi sonrası turistler için bir alışveriş destinasyonu haline gelen Türkiye, enflasyon, kur dalgalanmaları, ekonomik istikrarsızlık gibi sebeplerle kan kaybetmeye devam ediyor. 2022 yılında 1 milyar Euro büyüklüğünü aşan tax free pazarı, 2024 yılına gelindiğinde ise yüzde 30 küçülme ile 730 milyon Euro seviyelerine geriledi. 2024 yılında küresel pazar yüzde 20 büyürken, Türkiye ise bir önceki yıla göre yüzde 15 küçüldü. Türkiye tax free pazarındaki bu gerileme, 2025 yılında da devam ediyor. Yüksek fiyatlar hem turist sayısının hem de alışverişin azalmasına neden oluyor.
2023’te başlayan gerilemenin devam ettiğini söyleyen Global Blue CEO’su Selim Seyhun, “Eğer 2024 gibi bir döviz politikası olursa, maalesef 2025’te benzer şekilde bitecektir” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.