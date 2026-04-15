Araç muayenede yeni dönem: Sahneye yapay zeka çıkıyor

Küresel araç muayene sektörü, yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerinin etkisiyle dönüşüm sürecine giriyor. 2033 yılına kadar 6,9 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması öngörülen pazarda, tünel tipi ve temassız tarama sistemleri yaygınlaşıyor.
Bu gelişmelerle birlikte muayene süreçlerinin daha hızlı ve verimli hale getirilmesi hedeflenirken, Türkiye’de de benzer teknolojilerle işlemlerin standartlaştırılması ve zaman kayıplarının azaltılması planlanıyor.
1 Muayene süreleri kısalacak
Uzun yıllardır kullanılan kanal sistemleri yerini, akıllı kamera altyapıları ve yapay zekâ destekli temassız tarama teknolojilerine bırakmaya başlayacak.
Aracın altı dahil olmak üzere birçok kontrol noktası, fiziksel müdahale gerekmeksizin kısa sürede analiz edilebiliyor. Bu dönüşümün yalnızca teknik bir yenilik değil muayene sürelerini kısaltan, işlem akışını hızlandıran ve milyonlarca araç sahibi için daha pratik bir deneyim sunan yeni bir verimlilik standardı anlamına geldiği belirtildi.
2 Kamera sistemleri sayesinde pek çok kusur tespit edilebilecek
Günümüzde geliştirilen şasi tarama cihazları, zemine yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri aracılığıyla araç muayenelerinde kritik öneme sahip pek çok kusuru tespit edebiliyor.
Bu teknoloji sayesinde aracın sistemin üzerinden geçmesiyle özellikle kanala inilerek tespit edilen motor, şanzıman, aks ve diferansiyeldeki yağ kaçakları, şasi kırıkları ve teknik standartlara uymayan tamiratlar, egzoz sistemindeki hasarlar, araç altındaki metal aksamlarda oluşan korozyon (paslanma), lastiklerdeki kesik, balon gibi yapısal bozukluklar ile dış yüzeydeki ölçü ve hasar durumları saniyeler içinde görüntülenerek kayıt altına alınabiliyor.
3 İşlem sürelerinin kısalması istasyonlardaki araç akışını hızlandıracak
Araç muayenesinde sürücüler açısından öne çıkan başlıklardan biri istasyonlardaki bekleme süreleri. Randevu sistemine rağmen sahada oluşan yoğunluk ve işlem süreçlerinde kullanılan mevcut altyapı, araç başına düşen süreyi uzatıyor.
Türkiye genelinde birçok istasyonda randevu saatinde gelen araç sahipleri uzun kuyruklarla karşılaşabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde randevu bulma süresi ve istasyonlardaki bekleme süreleri en sık dile getirilen sorunlar arasında yer alıyor.
Gelişen otomatik tarama sistemleri, bu sürece yönelik yeni bir uygulama alanı oluşturuyor. Kamera ve yapay zekâ destekli alt gövde taramasıyla araç kontrolleri daha kısa sürede tamamlanabiliyor. İşlem sürelerinin kısalması, istasyonlardaki araç akışını hızlandırırken bekleme sürelerinin azaltılmasına katkı sağlayacak.
4 Dünya da giderek daha fazla ilgi görüyor
Temassız tarama teknolojisi, araç muayene süreçlerinin dönüşümünde kritik bir ilk adım olarak öne çıkıyor. Zemin kamera sistemleri hem muayene sürelerini kısaltma hem de insan hatasını en aza indirme potansiyeli taşıdığından dünyada giderek daha fazla ilgi görüyor.
5 Yapay zeka destekli araç muayene sistemleri pazarı hızla büyüyor
Piyasa verileri de bu dönüşümün boyutunu gözler önüne seriyor. Otomotiv muayene tünelleri pazarının 2024'teki 2,2 milyar dolar seviyesinden 2035 yılına kadar 4,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Bu rakam yıllık yaklaşık yüzde 7 büyüme anlamına geliyor. Yapay zeka destekli araç muayene sistemleri pazarı da çok daha hızlı bir büyüme içinde. 2024'te 1,9 milyar dolar olan bu pazarın 2033 yılına kadar 6,9 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
Yüzde 15,8'lik yıllık büyüme hızıyla otomotiv sektörünün en hızlı genişleyen segmentlerinden biri konumuna geliyor.
6 Çalışmalar hız kazandı
Araç muayene sektöründe, istasyonların tam otomatik tarama tünellerine dönüşmesine yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Bu sistemlerde araçlar çok noktalı kamera altyapıları, lazer tarayıcılar ve yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojileriyle eş zamanlı olarak analiz ediliyor. Bulgular anlık olarak raporlanırken, süreçte insan müdahalesi sınırlı düzeyde tutuluyor.
Otomatik tarama sistemleri, aynı istasyon alanında daha fazla aracın muayene edilmesine imkan tanıyor.
7 Pazarda otomatik tarama altyapıları yaygınlaşıyor
Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda otomatik tarama altyapıları sahada daha yaygın kullanılmaya başlanmış durumda. Türkiye'de ise mevcut sistemde randevu yoğunluğu, istasyonlardaki bekleme süreleri ve işlem akışına ilişkin çeşitli başlıklar öne çıkıyor.