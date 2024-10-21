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Çinli BYD'nin, Manisa'da kuracağı fabrikanın tedarikçisi belli oldu

Fransız otomobil parçası tedarikçisi Forvia, Çinli otomobil şirketi BYD'nin Türkiye'de kuracağı tesisine tedarik sağlamak üzere anlaşmaya vardı.

21 Ekim 2024 | 17:28
Son Güncellenme: 21 Ekim 2024 | 17:39
Çinli BYD'nin, Manisa'da kuracağı fabrikanın tedarikçisi belli oldu

Forvia'nın üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, BYD ile ortaklıklarını genişletmek üzere sağlanan anlaşmaya ilişkin bilgi yer aldı.

Bu kapsamda BYD'nin Avrupa'daki ilk tesisi olan Macaristan'daki fabrikaya tedarik sağlayan Forvia, BYD'nin Türkiye'de açacağı fabrika için de tedarikçi olacak. BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı tesis, şirketin Avrupa'daki ikinci fabrikası olma özelliği taşıyor. Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD'nin, Manisa'da inşa edeceği fabrika için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci bu ay başlatılmıştı.

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