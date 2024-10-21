Yeni Swift Türkiye yolunda: Ön satışa çıkıyor

Şirketin açıklamasına göre Yyni nesil Swift, Suzuki'nin Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatıldı. Yeni Swift, 1.2 litrelik 3 silindirli benzinli motoru ve Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile geliyor. Açıklamaya göre 100 km'de 4.7 litre karma yakıt tüketim değerine sahip. İşte şirketin modelle ilgili açıklaması ve yeni Swift fotoğrafları:

1 TASARIM Swift modelinin yeni nesli, önceki nesillerin karakteristik tasarım hatlarını korurken, daha güçlü ve dinamik bir görünüm hedeflenmiş. Yeni Swift parlak siyah renkteki geniş ön ızgarası, L tasarımlı LED aydınlatmaları ve çift renk seçenekleri ile dikkat çekiyor. 16 inç alaşım jantlar ve sportif arka tasarıma sahip.

2 VERSİYONLAR Giriş seviyesi artık "Life" adıyla geliyo. Bu versiyon LED farlar, 16 inç jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, 9 inçlik dokunmatik Multimedya ekranı, ısıtmalı ön koltuklara sahip. Üst ekipman seviye versiyon ise "Pulse" adını aldı ve bu versiyon, elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik klima, parlak dekorlu 16 inç alüminyum jantlar gibi özelliklere sahip.

3 BOYUTLAR Açıklamaya göre model 3860 mm uzunluğa, 1735 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2450 mm aks mesafesine sahip. Önceki versiyonuna göre 11 mm daha alçak bir yükleme eşiği ile daha kolay bagaj yükleme imkanı amaçlanmış. Model dokuz farklı tek renk ve dört farklı çift renk seçenekleriyle sunulacak. Yeni Metalik Akdeniz Mavisi ve Metalik Sarı renk seçenekleri de seçenekler arasında. 16 inçlik alüminyum jantlar ise standart olarak sunulacak olan donanımlar arasında yer alıyor.

4 İÇ MEKAN Kabide 9 inçlik hızlı tepki süreli HD dokunmatik ekran bulunuyor. Ayrıca geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler yeni Swift’in standart donanım özellikleri arasında yer alıyor. 4.3 inçlik renkli dijital gösterge paneli üzerinden ise sürüş bilgileri takip edilebiliyor.