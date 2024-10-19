Toyota, 70 yılı aşkın tarihe sahip Land Cruiser modelinin yeni neslini Türkiye’de satışa sundu. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları

1 HEDEF YIL SONUNA KADAR... Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Land Cruiser özel fanları olan, kendi kulüpleri olan bir model. Müşterilerimiz tarafından uzun zamandır yeni nesli bekleniyordu ve araç tanıtılmasından bu yana büyük ilgi uyandırdı. Bu modelin satışa sunulmasıyla bu ilginin daha da artacağını tahmin ediyoruz. İlk etapta yıl sonuna kadar en az 200 adet araçla bu ilgiyi karşılamaya çalışacağız. Önümüzdeki yıl ise bu yüksek talebe paralel olarak Yeni Land Cruiser Prado modelinde hedefimiz 1000 ve üzeri adetlere gitmek olacak. Bu modelin Toyota markasının mevcut kullanıcıları ve mevcut Land Cruiser sahiplerinin yanı sıra segmentinde birçok modelden müşteri alabileceğini görüyoruz” diye konuştu.

2 SUV TRENDİ GİDEREK ARTIYOR Bozkurt, “Dünya ile paralel olarak SUV trendi ülkemizde de giderek artıyor. Toyota olarak biz de müşterilerimizin beklentilerine yanıt verecek geniş bir SUV ürün çeşitliliğine sahibiz. B segmentinden Yaris Cross Hybrid ile başlayan ürün gamımız, C-SUV modellerimiz Toyota C-HR Hybrid ve Corolla Cross Hybrid ile devam ediyor. D-SUV segmentinde ise RAV4 Hybrid’i sunarken şimdi de tamamen yeni nesil ile amiral gemisi SUV’umuz Land Cruiser Prado’yu Türkiye yollarına çıkarıyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında binek araç ürün gamımızda SUV satış oranımızın payı yüzde 46 oldu, önümüzdeki yıl ise güçlenen SUV ürün gamımızla bu oranı daha da arttırmayı hedefliyoruz. SUV’ların yükseldiği bir pazarda, Toyota olarak biz de bu trendi karşılayan modeller sunuyoruz. Böylece Toyota markası olarak ana modellerimizden biri olan Corolla’nın yanı sıra eksiksiz SUV ürün yelpazemiz ve daha da genişleyecek Toyota Professional hafif ticari araçlarımızla geniş bir müşteri portföyüne hitap ediyoruz” diye konuştu.

3 EN ÜST DONANIM SEVİYESİYLE GELDİ Toyota, yeni Land Cruiser Prado modelini Türkiye’de en üst donanım seviyesiyle ve 7 koltuklu konfigürasyonla satışa sundu.

4 DIŞ DONANIM Yeni Land Cruiser Prado’nun dış donanımda 20 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Sensörlü ve Elektrikli Bagaj Kapısı, Akıllı Giriş Sistemi, Premium LED Ön Farlar/Far Yıkama Sistemi ve Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan gibi özellikler yer alıyor.

5 İÇ DETAYLAR Land Cruiser Prado’nun 12.3" Multimedya Ekranı, 14 Hoparlörlü JBL Premium Ses Sistemi, Ön Cama Yansıtmalı Dijital Gösterge Ekranı, Dijital Kameralı İç Dikiz Aynası, Kablosuz Şarj Ünitesi, Sesli Komut Sistemi, Isıtmalı ve Soğutmalı Ön ve Arka Koltukları, Hafızalı ve Elektrikli Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Deri Direksiyon, Ambiyans Aydınlatma, Çift Bölgeli Otomatik Klima ve Arka Otomatik Klima özellikleri var. Aracın kabini, Siyah Deri Döşeme ve Koyu Kestane Deri Döşeme seçenekleri ile tamamlanıyor.

6 7 FARKLI GÖVDE RENGİ Yeni Land Cruiser Prado’da Avangart Bronz, Kuvars Gri, Savana Sarı, Kar Beyazı, Galaksi Beyazı, Siyah ve Metalik Siyah olmak üzere 7 farklı gövde rengi tercih edilebiliyor.

7 TASARIM Markanın açıklamasına göre Yeni Land Cruiser Prado, aracın tasarım mirasına sadık kalarak klasik Land Cruiser siluetini modern detaylarla birleştiriyor. Model, keskinleştirilmiş ön ve arka köşe hatları, uzun kaputu, dik ön camı ve köşeli çamurluk çizgileriyle geçmişteki Land Cruiser 40 ve Land Cruiser 70 serisi modellerden ilham aldığını açıkça gösteriyor.

8 BOYUTLAR Daraltılmış alt gövdesiyle birlikte çok daha yüksek bir off-road performansı hedefleyen Land Cruiser Prado 4.925 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe ve 1.935 mm yüksekliğe sahip. Aks aralığı 2.850 mm. Yeni Land Cruiser Prado bu ölçülerle birlikte önceki nesle göre 85 mm daha uzun, 55 mm daha yüksek, 95 mm daha geniş olurken 60 mm daha uzun bir aks aralığına sahip.

9 BAGAJ HACMİ Yedi koltuklu model önceki nesline kıyasla daha geniş bagaj alanı sunuyor. Üçüncü sıra koltuklar katlandığında bagaj örtüsüne kadar 556 litre, tavan çizgisine kadar 949 litre hacim sunuyor. İkinci sıra koltuklar da katlandığında ise 1.875 litreye çıkıyor.

10 MOTOR Yeni Toyota Land Cruiser Prado, 2.8 litrelik turbo dizel motorla sunuluyor. Açıklamaya göre 202 HP üreten motor, 500 Nm torka sahip. Yeni 8 kademeli Direct Shift otomatik şanzıman, sürüş keyfi ve yakıt verimliliği hedefliyor. Land Cruiser’ın sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi, dayanıklılığı artırmak ve daha sessiz bir performans sunmak amacıyla yeniden tasarlanmış. Torsen diferansiyelde de iyileştirmeler yapılmış. Merkez ünite revize edilirken, arka diferansiyel güvenliği artırmak için güçlendirilmiş. Marka açıklamasında modelin en zorlu koşullar için geliştirildiğini söylüyor. 215.3 mm yerden yüksekliğe sahip Land Cruiser Prado, 32 derece yaklaşma açısı, 44 derece yanal eğim açısı, 17 derece uzaklaşma açısı, 42 derece tırmanma açısı ve 25 derecelik maksimum karın açısına sahip. Ayrıca 700 mm’lik maksimum su geçiş derinliği vadediyor.

11 OFF-ROAD ASİSTANI Land Cruiser Prado’nun arazi şartlarına dayanıklı olması hedeflenen tasarımı off-road sürüş sistemleriyle tamamlanıyor. Çoklu Arazi Seçimi, Eğim İniş Destek Sistemi (DAC) ve Arazi Kullanımı Destek Sistemi (Crawl Control) öne çıkan teknolojiler arasında. Eğim İniş Destek Sistemi (DAC), dik yokuş inişlerinde aracın hızını sabit tutarak tekerlek kilitlenmesine yol açmadan otomatik olarak dengeli bir frenleme hedefliyor. Bu sistem, aracın H4 ve L4 modlarında çalışarak 4-30 km/s hız aralığında bir hız sabitleyici gibi işlev görmesi için tasarlanmış.

12 ÇOKLU ARAZİ SEÇİMİ Yeni Land Cruiser Prado’da Çoklu Arazi Monitörü ve Panoramik Görüntü Monitörü özellikleri var. Çoklu Arazi Seçimi ise, farklı arazi koşullarına göre aracın performansını otomatik olarak ayarlıyor. Sistem, seçilen moda göre aracın direksiyon tepkisini, tahrik gücünü ve hidrolik fren kontrolünü düzenliyor. Yeni sistemde, sürücünün koşullara göre ayarları değiştirmesine gerekmeden Otomatik mod da bulunuyor. Bu mod, sürüş sırasında değişen koşullara göre ayarlamalar yapabiliyor. Çoklu Arazi Seçimi’nde, H4 modunda Çamur, Kum, Toprak, Kar ve Otomatik seçenekleri; L4 modunda ise Çamur, Kum, Kaya ve Otomatik seçenekleri tercih edilebiliyor.

13 SÜRÜŞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ Araçta, Adaptif Uzun Hüzmeli Farlar (AHS), Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS), Proaktif Sürüş Desteği (PDA), Trafik İşareti Algılama Sistemi (RSA), Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS) Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) ve Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA), Yoğun Trafik Asistanı gibi özellikler var. Yeni Park Asistanı’nda yer alan Geliştirilmiş Panoramik Görüntü Monitörü, Güvenli Çıkış Asistanı (SEA), Fren Destekli Ön ve Arka Park Sensörü, Fren Destekli Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (RCTB) ve Arka Koltuk Hatırlatıcı da günlük sürüş özellikleri arasında.