Nissan Türkiye, Ekim 2024 kampanyasını duyurdu

- Şirketin açıklamasına göre Nissan Qashqai’nin ekim ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği ve sıfır faiz seçeneği sunuluyor. Yeni Nissan Qashqai’nin hafif hibrit modellerinde; 4x2 Skypack donanım seviyesinde 200.000TL nakit alım desteği, 4x2 Designpack donanım seviyesinde ise 200.000TL nakit alım desteği ve 120.000TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor. Diğer donanım seviyelerinde (Platinum, N-Design, Platinum Premium) ise 100.000TL nakit alım desteği sağlanıyor.
- Markanın açıklamasına göre e-POWER Qashqai modellerinin tüm donanım seviyelerinde geçerli olan kampanya kapsamında ise 200.000 TL nakit alım desteği sunuluyor.
- Yeni Nissan Juke’un ekim kampanyasında, Tekna donanım seviyesinde 100.000TL nakit alım desteği ve 300.000 TL’ye 12 ay yüzde sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor. Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100.000 TL nakit alım desteğine ek 200.000 TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneği sunuluyor.