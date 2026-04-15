Geleceğin iki yüzü: Hyundai Venus ve Earth konseptlerini Pekin’de tanıttı

Hyundai, küresel ölçekte IONIQ 5, 6 ve 9 modelleriyle yakaladığı başarıyı Çin’de bir adım öteye taşıyor. Artık IONIQ, Çinli tüketiciler için sadece bir otomobil serisi değil; teknoloji, hizmet ve kullanıcı deneyimini birleştiren kapsamlı bir ekosistem olarak konumlandırılıyor.

Yerelleşme Stratejisi: Küresel güvenlik ve kalite standartları korunurken, Çinli kullanıcıların yüksek beklentileri olan "akıllı sürüş" ve "akıllı kabin" teknolojileri, yerel iş ortaklarıyla geliştirilen otonom sistemlerle entegre ediliyor.

Gezegen İsimlendirme Konsepti: Hyundai, Çin pazarına özel sembolik bir dil benimsiyor. Gelecekteki modeller "gezegen" isimleri alacak. Bu strateji, her bir modelin bir yörünge oluşturduğunu ve merkezin her zaman "müşteri" olduğunu simgeliyor.