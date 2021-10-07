BEYMEN, Anadolu Yakası’ndaki lokomotif mağazalarından BEYMEN Akasya’nın büyüme sürecini tamamlayarak, mağazanın yeni ‘erkek kanadını’ hayata geçirdi. Bundan böyle AVM’nin Kuzey Kapı’sının her iki yanında yer alan Kadın ve Erkek kanatları ile Akasya AVM’ye gelen misafirleri karşılayacak olan BEYMEN, yenileme sonrası yaklaşık iki kat büyüyerek 3 bin 500 metrekare büyüklüğe ulaştı.

BEYMEN’in lüks moda pazarındaki lider konumunu daha ileriye taşımak için 2021 yılı boyunca yatırımlara devam ettiklerini belirten BEYMEN Grup CEO’su Elif Çapçı, “BEYMEN, Yılın son çeyreğine oldukça hızlı bir başlangıç yapıyoruz. İlk olarak, BEYMEN Akasya’nın büyüme çalışmasını tamamlayarak yeni konseptiyle 25 Eylül’de açtık. Ayrıca yeni flagship mağazamız olan ve İzmirlilerin uzun zamandır heyecanla bekledikleri BEYMEN İstinye Park’ı da Ekim ayında hizmete sunacağız. Diğer yandan hali hazırda ülkemizin en büyük moda mağazası olan BEYMEN Zorlu Center mağazamızın büyüme çalışmalarında inşai sürece start vermiş bulunuyoruz” dedi.