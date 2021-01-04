Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 artışla günü 1.495,43 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.500,01 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 31 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67 ve holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,92 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,58 ile orman, kağıt, basım oldu.

Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.495,43 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.500,01 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,92 puan ve yüzde 1,03 artışla 1.652,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72’si prim yaptı, 24’ü geriledi.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, GÜBRETAŞ, Koza Altın, Garanti Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİSTLERİN YORUMU NE? *

Analistler, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya’da işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.934,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 artışla 454 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3550 lira, satışta 7,3845 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4142 lira, satışta 7,4439 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2277, sterlin/dolar paritesi 1,3578, dolar/yen paritesi de 103,16 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,72 kazançla 51,93 dolardan işlem görüyor.