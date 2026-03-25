Yerli ve milli zırhlı SUV TULGA 4x4 göreve hazır: Jandarmaya teslimatı başladı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı aracı TULGA 4x4'ün jandarmaya teslimatları başladı. İç güvenlik personelinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla BMC tarafından geliştirilen TULGA 4x4, doğuştan zırhlı yapısı, yüksek balistik koruma seviyesi ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla güvenlik, dayanıklılık ve konfor sunuyor.
1 Saatte 130 km azami hıza ulaşabiliyor
Yaklaşık 8 ton ağırlığa sahip olan TULGA 4x4, 5 personel taşıma kapasitesiyle görev yapıyor. Ayrıca, 4 silindirli dizel motoru ve 250 beygir gücü sayesinde de yüksek performans sağlıyor.
Saatte 130 km azami hıza ulaşabilen araç, bağımsız çift salıncaklı ön ve arka süspansiyon sistemi ile disk fren donanımı sayesinde hem zorlu arazi şartlarında hem de şehir içi görevlerde üstün manevra kabiliyeti sunuyor.
2 Güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğine önemli katkı sağlayacak
Gelişmiş zırh yapısı ve balistik tehditlere karşı dayanıklı tasarımıyla öne çıkan TULGA 4x4, yüksek koruma seviyesi, üstün performansı ve dayanıklı tasarımıyla güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğine önemli katkı sağlayacak.
Öte yandan, aracın sivil versiyonu için şu anda çalışma olmadığı öğrenildi.