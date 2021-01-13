Jenerik ilaç ve OTC ürün üreten Genveon İlaç, kısa bir süre önce Novartis’ten satın aldığı Gebze’deki tesisle yeni alanlara girmeye hazırlanıyor.

İki yılda 70 milyon TL’lik ek yatırım yapılacak tesiste, hormon ve onkoloji ilaçları üretilecek. Novartis’in Gebze’deki tesislerini satın alan Genveon İlaç, bu satın almayla yeni alanlarda üretime geçecek.

Jenerik ilaçlar ve OTC ürünler üreten şirket, kısa bir süre önce satın aldığı 20 bin metrekarelik bu tesiste hormon ve onkolojik ilaç üretimi yapacak.

Pandemi sürecinde bağışıklığı güçlendiren destek ürünlere ilgi artarken özellikle OTC alanındaki ürünleriyle bu süreçte önemli büyüme yakalayan şirket, yaptığı satın almayla önümüzdeki yıl 500 milyon TL ciro hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.