Bilkent Holding Kurumsal Hizmet Grubu şirketleri arasında yer alan ve entegre tesis yönetimi alanında inovatif çözümler sunan Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli şirketi Tepe Servis ve Yönetim, teknoloji odaklı atılımlarına pandemi döneminde de devam ediyor.

Türkiye genelinde 11 bankaya hizmet sunan, yine yurt çapında 16 bini aşkın ATM’ye temizlik ve dezenfeksiyon hizmeti veren Tepe Servis, pandemi önlemlerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen müşterileri için Türkiye’nin ilk Covid-19 test raporuna sahip UV Sterilizatör’ünü devreye aldı. Şirket, UVC LED teknolojisiyle temizlik aşamalarındaki ozon salınımının önüne geçen UV Sterilizatör ile dezenfeksiyon işleminin yapıldığı alanları insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan arındırmayı hedefliyor. Bulaş riskini en çok barındıran tuş takımı ve klavye gibi dokunmatik yüzeyler temizlendikten sonra UV Sterilizatör cihazı ile dezenfekte ediliyor. Şirket, ilerleyen dönemlerde ürünün kullanım alanlarını daha da genişletmeyi amaçlıyor.

Ortak kullanım alanlarının Covid-19’un yayılımında yarattığı tehlike; dezenfeksiyon süreçlerinde kullanılan ve toplum sağlığını ön planda tutan ürünlerle, yöntemlerin önemini daha da artırdı. Ortak kullanım alanlarının temizlik aşamalarında kullanılan bazı ürünlerin hem virüs ve bakterilerin yayılımını engellememesi hem de toplum sağlığını tehlikeye atması da tartışılan konular arasında yer aldı. Hizmet verdiği müşterilerine ait ortak alanlarda çevreye ve doğaya duyarlı temizlik ürünleriyle hijyen sağlayan Tepe Servis ve Yönetim de pandeminin yayılımında kritik öneme sahip olan bankalara yönelik temizlik süreçlerinde yeni bir teknolojiyi devreye aldı. Entegre tesis yönetimi alanında inovatif çözümler sunan Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli lider şirketi Tepe Servis ve Yönetim, özellikle bankalara yönelik sunduğu temizlik hizmetinde kullandığı “UV Sterilizatör” isimli cihaz ile dezenfeksiyon işleminin yapıldığı alanları insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan arındırıyor. Çevre dostu uygulamalarıyla sektörde fark yaratan şirket, ilerleyen dönemlerde cihazın kullanım alanlarını daha da yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

“Entegre tesis yönetiminde örnek olacağız”

Pandemi dönemi ile birlikte ortak kullanım alanlarındaki temizlik süreçlerinin ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizen Tepe Servis ve Yönetim Bankalar Direktörü Berna Artuç, bu noktada özellikle banka, hastane ve AVM gibi temas riski yüksek alanların ön plana çıktığını söyledi. Artuç, “Söz konusu ortak kullanım alanları elbette ki hijyen noktasında her zaman çok önemliydi. Ancak pandemi, bu önemi daha da artırdı. Biz de; sektörde elde ettiğimiz konumun getirdiği sorumluluktan yola çıkarak pandemi ile mücadelede de her zaman bir adım ileriyi hedefledik. İnovasyona önem veren bir şirketiz. Temizlik süreçlerimizde çevreci uygulamaları her zaman destekliyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı UV Sterilizatör ile sunduğumuz temizlik hizmeti ayrı bir öneme sahip. UV Sterilizatör ile taçlandırdığımız çevre dostu, toplum sağlığını ön planda tutan yaklaşımımızla entegre tesis yönetiminde örnek olmayı amaçlıyoruz. Bundan sonraki temizlik süreçlerimizde UV Sterilizatör’ün kullanım alanlarını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.