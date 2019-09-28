All-line’a odaklanıp güçlü büyüyeceğiz
Boyner Grup, 2019’u 5 milyar TL ciroyla kapatmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni dönemde müşteri deneyimine odaklanacak.
Boyner Grup CEO’su ve Başkanı Cem Boyner, “Hem online hem offline’a, bizim deyimimizle ‘all-line’a odaklanarak büyüyeceğiz” diyor.
Gruptaki yapısal dönüşümü Ekonomist’e değerlendiren Boyner Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, yeni dönemde müşteri deneyimine odaklandıklarını söylüyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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