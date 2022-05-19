Otomotivin önemli tedarikçilerinden 7 milyar TL cirolu İnci Holding, Avrupa’nın en büyük ticari jant üretim tesisini Manisa’da kurdu.

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, bu yıl yeni tesiste üretime başlayacaklarını söylüyor. Akü, jant gibi alanlarda otomotiv sektörünün en önemli tedarikçilerinden biri olan İnci Holding, Avrupa ve Yakın Doğu’nun en büyük ticari araç jant tesisini Manisa’da kurdu.

70 yıldır kesintisiz ürettiklerini söyleyen İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, üretime dönük yatırımlarına devam ettiklerin aktarıyor.

250 milyon TL yatırımla Manisa’da kurulan beşinci jant tesisinin bu yıl tamamlanacağını ve üretim kapasitesinin ise 13 milyon adede çıkacağını belirten Gök, yaklaşık 7 milyar TL ciroya sahip şirketin akü tarafında da yine önemli yatırımlar yapacağını ifade ediyor. Son altı yıldır holdinge liderlik yapan Neşe Gök ile yeni dönem hedeflerini konuştuk.

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