FB Üniversitesi’ne 100 milyon yatıracağız
Dört yeni hastane yatırımını sürdüren Medicana Grup, sağlıktan sonra eğitim alanına da giriyor.
Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, öğrenci kabul etmeye başlayan Fenerbahçe Üniversitesi’ne 100 milyon TL yatırım yapacaklarını ifade ediyor.
Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, hedeflerini Türkiye ve dünyanın sayılı üniversitelerinden birini hayata geçirmek olarak ifade ediyor.
Grubun ana işi sağlıkta ise iki yıl içinde dört hastane açacaklarını ve yurtdışına açılmayı hedeflediklerini anlatıyor.
Hüseyin Bozkurt ile grubun yeni dönem planlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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