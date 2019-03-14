Yerli ilaç geliştirmede çığır açmak istiyoruz

Mart 14, 2019 0 Yorum 66 Okunma
Yerli ilaç geliştirmede çığır açmak istiyoruz

RS Research’ün kurucusu Prof. Dr. Rana Sanyal, akademiden girişimciliğe uzanarak önemli bir çalışmaya imza attı.

Doğrudan kanserli hücreleri hedefleyen bir ilaç üzerinde çalışan Sanyal, Türkiye’de yeni ilaç geliştirmenin çok zor olduğu algısını yıkmak istiyor.

RS Research’ün kurucusu Prof. Dr. Rana Sanyal ile gerçekleştirdiğimiz söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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