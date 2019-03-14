Yerli ilaç geliştirmede çığır açmak istiyoruz
RS Research’ün kurucusu Prof. Dr. Rana Sanyal, akademiden girişimciliğe uzanarak önemli bir çalışmaya imza attı.
Doğrudan kanserli hücreleri hedefleyen bir ilaç üzerinde çalışan Sanyal, Türkiye’de yeni ilaç geliştirmenin çok zor olduğu algısını yıkmak istiyor.
RS Research’ün kurucusu Prof. Dr. Rana Sanyal ile gerçekleştirdiğimiz söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Mobil iş biriminde üst yönetimde değişim
Sonraki haber Yapay zeka girişimlerinin yatırım cazibesi artıyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?