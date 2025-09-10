Sürdürülebilir gıda ve iyi tarım vizyonuyla ilerlediklerini belirten Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı Ümit N. Yıldız, “Yeni stratejik hedeflerimiz doğrultusunda 2023 yılında giriş yaptığımız tarım alanında, toplam yatırımlarımız 300 milyon dolara, yarattığımız istihdam ise 1.200 kişiye ulaştı. Tarım Grubuna bağlı Alarko Gıda Sanayi çatısı altında hayata geçen yeni fabrikamız inovatif üretim teknolojisiyle ülkemizin kurutulmuş gıda arzına önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

Alarko Tarım Grubu, kurutulmuş meyve sebze alanında faaliyetlerini genişletmek hedefiyle, Konya Ereğli OSB’de yeni fabrikasını faaliyete açtı. 5.100 ton hammadde ürün işleme kapasitesine sahip olan yeni fabrikasıyla Alarko Tarım Grubu, kurutulmuş gıda alanındaki üretim kapasitesini 3 kat artırdı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı Ümit N. Yıldız, sürdürülebilir gıda ve iyi tarım vizyonuyla yatırımlarına kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: “Yeni stratejik hedeflerimiz doğrultusunda 2023 yılında giriş yaptığımız tarım alanında, toplam yatırımlarımız 300 milyon dolara, yarattığımız istihdam ise 1.200 kişiye ulaştı. Bugün Alarko Tarım Grubumuz jeotermal modern seracılık, niş gübre, tohum ıslahı ve kurutulmuş gıda faaliyetleriyle besleyici, kaliteli ve sürdürülebilir gıdaya erişimi artırmak için hız kesmeden çalışıyor. Alarko Gıda Sanayi’nin üretim kapasitesini 3 kat artırmamıza imkân sağlayan yeni kurutulmuş gıda fabrikamız ise inovatif üretim teknolojisiyle ülkemizin katma değerli gıda arzına önemli bir katkı sağlayacak. Ülkemizin tarımsal üretim gücüne nitelikli katkı sunan yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

Kurutulmuş gıdada yenilikçi REV teknolojisi

Doğal ve sağlıklı tarımsal ürünlerden katma değerli çözümler sunan Alarko Gıda Sanayi, meyve ve sebze kurutmada dünyanın en yenilikçi teknolojilerden REV sistemini kullanarak üretim gerçekleştiriyor. Dondurarak veya havayla kurutmaya alternatif olarak geliştirilen REV teknolojisinde vakum sistemi kullanılarak gıdaların, besin değeri ve lezzet kaybı olmadan düşük sıcaklıkta ve kısa sürede kurutulması sağlanıyor.

Alarko Gıda Sanayi 12 bin metrekare kapalı alan üzerinde yıllık 5.100 ton hammadde işleme kapasitesine sahip yeni fabrikasıyla kurutulmuş gıda alanındaki üretim kapasitesini 3 katına çıkarmış oldu. 14 ayrı meyve ve 31 ayrı sebze çeşidinin kurutulmuş versiyonları, farklı ihtiyaçlara yönelik olarak tüketime hazır hale getiriliyor. Alarko Gıda, üstün kalitede tedarik edip kuruttuğu gıdaları Türkiye’deki iş ortaklarının yanı sıra yurt dışındaki müşterilerine de ulaştırıyor.

Konya Ereğli’de gerçekleştirilen fabrika yatırımıyla ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olan bölgenin ürün çeşitliliğine ve yerel ekonomiye de katkı sağlanacak.