Iğdır’da "Sarı Altın" mesaisi başladı: Fiyatlar ne olacak?

Ürünlerinin düşük fiyattan satıldığını söyleyen Mergen kooperatif istediklerini söyleyerek, "Kayısı üreticileri için bir kooperatif kurulmasını istiyoruz. Böyle bir yapı olursa hem üretici hem tüccar hem de vatandaş daha fazla fayda görür. Bu yıl ürünün seyrek olmasının en önemli nedeni çiçeklenme döneminde yaşanan yağışlar oldu. Yağmur nedeniyle yeterli tozlanma gerçekleşmediği için ağaçlarda meyve tutumu düşük kaldı. Burada çalışan işçilerin çoğu yıllardır birlikte çalıştığımız kişiler. Sabah 05.00'te işe başlıyor, akşam 17.00'ye kadar çalışıyoruz. Kayısı üretimi hasatla sınırlı değil. Mart ayından itibaren gübreleme, ilaçlama ve bakım çalışmalarını sürdürüyoruz. Normalde hasat her yıl haziran ayının 9-10'u gibi başlarken, bu yıl yağışlı hava ve iklim şartları nedeniyle yaklaşık iki hafta gecikmeli başladı" diye konuştu.