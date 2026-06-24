Deniz dibi temizliğinde ilginç manzara: Güneş paneli ve metal parçalar bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliği çalışmasında, dalgıçlar tarafından çıkarılan 250 kilogram atık kıyıda sergilenerek deniz kirliliğine dikkat çekildi.
1 Denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla yapılıyor
Bodrum Belediyesince denizlerin korunmasına dikkati çekmek amacıyla 12 yıldır "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen ve her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinin bu haftaki etabı Gümüşlük'te yapıldı.
2 Denizden yaklaşık 250 kilogram atık çıkarıldı
Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi ve Green Rangers gönüllü dalış ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda denizden yaklaşık 250 kilogram atık çıkarıldı.
3 Güneş paneli, balıkçılık malzemeleri, şişeler...
Toplanan atıklar arasında özellikle tek kullanımlık cam ve plastik şişeler, metal parçaları, balıkçılık malzemeleri ve çeşitli atıklarla birlikte çıkan güneş paneli dikkati çekti.
4 Gümüşlük sahilinde sergilendi
Atıklar, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Gümüşlük sahilinde sergilendikten sonra Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.
5 Etkinlik devam edecek
Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri Candan Topdemir ile İlknur Ülküm Seferoğlu ile belediye personeli, gönüllüler ve vatandaşların da katıldığı etkinlik, 1 Temmuz'da Gümbet Mahallesi'nde devam edecek.