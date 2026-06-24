ARA
DOLAR
46,51
0,02%
DOLAR
EURO
52,98
0,29%
EURO
ALTIN
5998,55
-0,12%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Deniz dibi temizliğinde ilginç manzara: Güneş paneli ve metal parçalar bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde, dalgıç ekipleri deniz tabanından 250 kilogram atık topladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Deniz dibi temizliğinde ilginç manzara: Güneş paneli ve metal parçalar bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliği çalışmasında, dalgıçlar tarafından çıkarılan 250 kilogram atık kıyıda sergilenerek deniz kirliliğine dikkat çekildi.

1 Denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla yapılıyor

Denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla yapılıyor

Bodrum Belediyesince denizlerin korunmasına dikkati çekmek amacıyla 12 yıldır "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen ve her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinin bu haftaki etabı Gümüşlük'te yapıldı.

2 Denizden yaklaşık 250 kilogram atık çıkarıldı

Denizden yaklaşık 250 kilogram atık çıkarıldı

Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi ve Green Rangers gönüllü dalış ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda denizden yaklaşık 250 kilogram atık çıkarıldı.

3 Güneş paneli, balıkçılık malzemeleri, şişeler...

Güneş paneli, balıkçılık malzemeleri, şişeler...

Toplanan atıklar arasında özellikle tek kullanımlık cam ve plastik şişeler, metal parçaları, balıkçılık malzemeleri ve çeşitli atıklarla birlikte çıkan güneş paneli dikkati çekti.

4 Gümüşlük sahilinde sergilendi

Gümüşlük sahilinde sergilendi

Atıklar, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Gümüşlük sahilinde sergilendikten sonra Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

5 Etkinlik devam edecek

Etkinlik devam edecek

Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri Candan Topdemir ile İlknur Ülküm Seferoğlu ile belediye personeli, gönüllüler ve vatandaşların da katıldığı etkinlik, 1 Temmuz'da Gümbet Mahallesi'nde devam edecek.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL