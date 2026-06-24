Deniz dibi temizliğinde ilginç manzara: Güneş paneli ve metal parçalar bulundu

Bodrum Belediyesince denizlerin korunmasına dikkati çekmek amacıyla 12 yıldır "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen ve her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinin bu haftaki etabı Gümüşlük'te yapıldı.