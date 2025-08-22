Elon Musk, Mark Zuckerberg'ten yardım istemiş

OpenAI’nin mahkemeye sunduğu belgelere göre Musk, Zuckerberg’i 97,4 milyar dolarlık teklifin finansmanı için görüştüğü isimlerden biri olarak gösterdi. Ancak ne Zuckerberg ne de Meta bu girişime katıldı. OpenAI yönetim kurulu, Musk’ın teklifini şubat ayında reddetti.

Musk, yaklaşık on yıl önce Sam Altman ile OpenAI’ı kurmuş, daha sonra xAI adlı rakip şirketi hayata geçirmişti. OpenAI’nin kar amaçlı bir yapıya dönüşme planlarına itiraz eden Musk, şirketin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını iddia ederek iki ayrı dava açmış ve yeniden yapılanma sürecinin engellenmesini talep etmişti.

Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre Musk’ın, OpenAI’nin en büyük rakiplerinden biri olan Meta’yı gizlice satın alma planına dahil etmeye çalışması, Microsoft ile yapılan ortaklığın OpenAI’nin vakıf misyonuna aykırı olduğu yönündeki iddialarını zayıflatabilir.

Davaya bakan yargıç, Musk’ın daha önce OpenAI’yı Tesla’ya katma veya kar amaçlı bir şirkete dönüştürme girişimlerinin, mevcut iddialarıyla çelişebileceğini belirtmişti.

OpenAI, mahkemeden Meta’nın Musk ile yaptığı olası tüm yazışmaları içeren belgeleri sunmasını talep etti.

Meta ise bu talebe karşı çıkarak, kendisinin Musk’ın teklifine katılmadığını, dolayısıyla böyle bir işbirliğine dair herhangi bir belgenin bulunamayacağını bildirdi. Ayrıca, teklif sürecine katılan diğer taraflarla yapılan yazışmaların Meta’dan değil, doğrudan bu taraflardan istenmesi gerektiğini savundu.