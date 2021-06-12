Karsan, Almanya’nın Weilheim kentinde gerçekleşen elektrikli otobüs ihalesini kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kentin toplu taşımasının daha modern, daha çevreci ve kullanıcı dostu araçlarla yapılması amacıyla düzenlenen ihaleye en uygun teklifi veren Karsan, anlaşma sözleşmesini Almanya’daki bayisi Quantron AG aracılığıyla imzaladı.

Avrupa’nın 30 şehrinde, 200’e yakın elektrikli aracıyla hizmet veren Karsan’dan yapılan açıklamaya göre ihalede, kentte kullanılacak elektrikli araçlar için, otobüs başına günlük en az 250 kilometrelik menzil şartı ile depolama ve şarj konularında talepler var.

Weilheim Belediyesi’nin “2022 Şehir Otobüsü Konsepti” çalışmaları doğrultusunda Karsan, 5 adet yüzde yüz elektrikli Atak Electric otobüsünü yılın son çeyreğinde kente teslim edecek.