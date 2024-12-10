Bomonti'de 20 milyon Euro'luk ikinci otelini açtı

Üç yıl süren çalışmaların sonunda otelin faaliyete geçtiğini belirten Novotel Bomonti’nin yatırımcısı Aykaç İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi İbrahim Aykaç, “Otel arsa dahil 20 milyon Euro’ya mal oldu ve bir yandan da yatırımımız devam ediyor” diyor.

İstanbul’un önemli lokasyonlarından bir olan Bomonti bölgesinde yeni otel yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Ibis Style İstanbul Bomonti’nin yatırımcısı olan Aykaç İnşaat, yine Bomonti’de ikinci tesisi olan 105 odalı Novotel Bomonti’yi açmış bulunuyor. Üç yıl süren çalışmaların sonunda otelin faaliyete geçtiğini belirten Novotel Bomonti’nin yatırımcısı Aykaç İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi İbrahim Aykaç, otelin arsa dahil 20 milyon Euro’ya mal olduğunu ve bir yandan da yatırımın devam ettiğini belirtiyor.

V MODERN ITALIAN’I DA BÜYÜTECEK

Tasarımına büyük önem verdiklerini belirten Aykaç, otelin Rus iç tasarım stüdyosu Sundukovy Sisters tarafından dört farklı konseptle tasarlandığını ve şu anda dünyada başka bir Novotel’de benzerinin olmadığını vurguluyor. Restoran katının ise İspanyol bir firma tarafından tasarlandığını ifade eden Aykaç, şunları anlatıyor: “Aynı zamanda V Moder İtalian’ın da yatırımcısıyız. İlk olarak Los Angeles ve Stockholm'de açılan V Modern Italian restoranları, kısa sürede Avrupa ve Ortadooğu'da büyük yankı uyandırdı. Şimdi de Novotel Bomoti’de herkesi İtalyan lezzetlerini deneyimlemeye davet ediyor. Bu markamızı da büyütmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de V Modern Italian sayısını 10’a çıkarmayı planlıyoruz.”

Bügün 200 olan Bomonti bölgesindeki oda sayılarını 5-6 yıl içerisinde 1000’e çıkarmayı hedeflediklerinden de bahseden Aykaç, bölgede bir karma proje daha hayata geçireceklerini söylüyor.

BOMONTİ BÖLGESİNİN YENİ OTELİ

Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Premium, Orta Ölçekli ve Ekonomi segment oteller COO’su Paul Stevens, “İstanbul'un en dinamik ve canlı bölgelerinden birinde stratejik bir konuma sahip olan ve orta ölçekli portföyümüze önemli bir katkı sağlayan Novotel İstanbul Bomonti'yi açmaktan heyecan duyuyoruz. Otelin konumu, hem tatil hem de iş amaçlı seyahat edenler için eşsiz bir erişilebilirlik sunarak konukları şehrin kültürel ve ticari nabzının kalbine yerleştiriyor” diyor.

Novotel İstanbul Bomonti Genel Müdürü Anıl Vardarcı ise, “İstanbul, her yıl milyonlarca turisti ve iş amaçlı seyahat edenleri ağırlayan, dünya çapında ünlü bir destinasyon. Novotel İstanbul Bomonti olarak, bu dinamik şehrin canlı turizm ve ticaret sektörlerinde rol oynamaktan gurur duyuyoruz” diye konuşuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ADIMLARI

Novotel'in Pozitif Etki Planı doğrultusunda ilerleyen Novotel İstanbul Bomonti, plastik kullanımının azaltılmasından sürdürülebilir gıda seçeneklerinin teşvik edilmesine kadar eko-bilinçli uygulamaları bünyesinde barındırıyor. Novotel, bir dizi sürdürülebilir yemek seçeneği sunarken çeşitli sosyal yardım faaliyetleriyle toplumu bilinçlendirmeyi öncelikle hedefi haline getiriyor. Otel, çevre dostu sistemlere öncelik vererek, organik malzemeler tedarik ediyor ve yerel çevre koruma projelerine de katkıda bulunarak dünyaya ve topluma faydalı olmayı amaçlıyor. Novotel, 60'tan fazla ülkede 590'dan fazla oteli ve proje aşamasındaki 170'ten fazla oteli ile dengeli yaşamın savunucusudur. Hem iş amaçlı seyahat edenlere hem de konforlu zaman geçirmek isteyen ailelere hitap eden Novotel, dengeli bir yaşamın önemini savunuyor. Novotel, kısa bir süre önce Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ile üç yıllık bir anlaşma imzalayarak gezegenin en büyük denge kaynağı olan dünya okyanuslarının bilim temelli eylemler ve koruma projeleriyle korunmasını ve restorasyonunu destekleyeceğini açıkladı.

