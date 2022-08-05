Turizm sektörü pandemi sonrası kabuk değiştiriyor. Turizm sektörüne teknolojik ürünler sunan Talya Bilişim’in yönetici ortağı Nilüfer Durukal, her şey dahil sistemin yerini daha küçük, butik işletmelere bırakmaya başladığını söylüyor.

Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan ve bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm sektörü pandemi sonrası değişen tercihler nedeniyle kabul değiştirme sürecine girdi. Kalabalık tesisler yerini daha küçük ve butik işletmelere bırakıyor. Turizm sektörüne sunduğu teknolojik çözümlerle sektörün yeni döneme adapte olmasına destek olan Talya Bilişim, turizm işletmelerinin hemen her bölümünün teknolojik ortamda kolayca yönetilebilmesini ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılmasına katkı sunuyor. Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal, her şey dahil sistemin yerini daha küçük, butik işletmelere bırakmaya başladığını vurguluyor.

Durukal, “Marmaris, Kemer gibi bölgelerde var olan tesisler de artık küçülmeye, o bölgeden toplanmış ürünlerin sunulduğu yemek menüleri kullanılır hale geldi ve müşteri profili de daha çok harcama yapan profile dönüşüyor” diyor.

Maliyet karlılığı, satış karlılığı ve müşteri memnuniyetinin oteller için en önemli unsurlar olduğuna dikkat çeken Durukal, şunları söyledi:

“Biz bu noktada onlara yardımcı oluyoruz. Siber saldırılara karşı koruma sağlıyoruz. Karlı satış için artık oteller kendi satışını yapıp daha karlı hale geliyorlar. Uçakta doldukça koltuk fiyatı artar aynı şekilde otellerde de bunun sistemle uygulanmasını sağlıyoruz. Ayrıca çevredeki oteller doluysa da daha yüksek fiyattan pazarlama sağlıyor. Müşterinin sevdiği şeyler, her bir misafir için 40’ın üzerinde bilgi tutup müşteri memnuniyeti sağlanıyor.”

TURİZME DİJİTAL KATKI

Dijitalleşme turizm sektöründe rezervasyon öncesi pazarlama faaliyetleri, fiyatlama, online rezervasyon süreçleri, konaklama deneyimi, konaklama sonrası CRM ve müşteri ilişkileri gibi uzun bir iş sürecinin her anını planlamak, uygulamak ve analiz etmek için tüm imkanı sunuyor. Yapay zeka uygulamalarının daha aktif olarak kullanılmaya başlanmasıyla, verinin yorumlanması ve aksiyon alınması süreçlerinde de önemli noktalara gelinde. Kısaca “Dijital Dönüşüm”, turizm sektörüne maliyetlerde tasarruf, daha fazla rezervasyon, hatasızlık, müthiş bir hız ve yüksek müşteri memnuniyeti olarak geri dönüyor.

Web teknolojileri ve bulut bilişimin sağladığı avantajlarla bilgi işlem departmanındaki maliyetleri düşürmenin en öncelikli konular olması gerektiğini vurgulayan Durukal, şu bilgileri verdi:

“Tüm sistemlerimiz birbiriyle konuşur durumda olmalı ki veri tek noktadan giriliyor olsun, buna karşılık çok detaylı ve farklı bakış açıları barındıran raporlar alabilelim. Yapay zekadan faydalanarak satışta karlılık sağlayabilelim. Artık doluluk değil, karlılık ön planda biliyorsunuz. Oteller %100 dolu olmak yerine %90 dolulukla daha yüksek fiyattan satış yapmayı tercih ediyor. Misafir profili de bu doğrultuda değişiyor. Artık daha çok para harcayan bilinçli turist geliyor.”

193 ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM VERİYOR

Yaşlı turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, tekil seyahatler, online da geçen zaman artıyor; her geçen gün daha fazla misafir tatilinin tüm süreçlerini online olarak planlıyor ve satın alıyor. Peki sistemler bu değişime ne kadar ayak uydurabiliyor? Misafir ne kadar iyi tanıyor? CRM’in doğum günü kutlama mesajı göndermek olduğunu düşünen vizyonsuzluğu hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini belirten Durukal, şunları söyledi:

“Dijitalleşme, profesyonel bakış açısını beraberinde getirmek zorunda. Tüm turizm eğitimini güncel yaklaşım ve teknoloji tabanlı hale getirmeliyiz. Bu düşünce tarzının etkilerini sadece turizm alanında değil, hayatımızın her anında göreceğimize eminim. Çünkü doğru eğitilmiş turizmci, sürdürülebilirlik, yeşil turizm ve hizmet kalitesi kavramlarını içselleştirerek sektöre giriş yapacak. Bulunduğu destinasyona ekonomik ve çevresel katkıları yadsınamaz olacak.

Turizm sektörünün dijitalleşme sürecinin en önemli ayağı olan bizim gibi yazılım firmalarının bu konuda önemli görevleri olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Elektraweb otel Programı olarak turizm eğitimi veren 193 adet üniversite, MYO ve liseye programımızı ücretsiz olarak veriyoruz. Kaynak kitap yazan hocalarımıza yoğun bilgi aktarımında bulunuyoruz.”

BİLİM-KURGU FİLMLERİNE YOLCULUK

Önümüzdeki süreçte mobil kullanım oranlarının yüzde yüze yaklaşacağına dikat çeken Durukal, yeni dönemi şöyle özetliyor:

“Kişiyi odağına alan çözümlerle, artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknolojiler daha ulaşılabilir ve yaygın kullanımda olacaktır. Bilim-kurgu filmlerindeki birçok şey gerçekleşirken dijital seyahat arkadaşınız sayesinde kendinizi şehirdeki en çok seveceğiniz lokantada bulmanız, arkadaşınızın sizin yerinize menüdeki en favori seçenekleri seçmesi, giyilebilir teknolojilerle dil farkı sorununun ortadan kalkması muhtemeldir.

Yapay zeka sayesinde kişiye özel turizm döneminden bahsedebiliriz. Gezimiz bize özel dikilmiş bir elbise gibi olacak, görmek istediğimiz destinasyonlar, rezervasyon yapma ve tatilimizi geçirme, konaklama yöntemimiz tam da bizim istediğimiz hale gelecektir.”