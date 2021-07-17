Antalya’da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi Kaleiçi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarında gecenin ilerleyen saatlerine kadar yoğunluk oluşturdu.
Gündüz hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 61 olarak kaydedildiği kentte sahillerde oluşan yoğunluk gece de devam etti.
Kentte tedbirleri arttıran polis ve jandarma ekipleri, tatilcilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.
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- HGS nereden, nasıl alınır? HGS ücreti 2021 ne kadar?
- HGS nasıl iptal edilir?
- HGS etiketi nasıl yapıştırılır?
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