Helenlerin bile unuttuğu dil: Anadolu’nun kadim sırrı 2 bin yıl sonra çözülüyor

Side'nin milattan önce 7. yüzyıllarda kültürel olarak doğudaki kentlerle yoğun bir ilişki içinde olduğunu aktaran Alanyalı, "İki mühür bunu gösteriyor. Biri bizim kazılarda ele geçti. Yeni Asur mührü. Diğeri ise Kurtuluş Savaşı öncesinde burası İtalyan işgalindeydi. İtalyan araştırmacılar buradaki köylülerden bir mühür alıyorlar. Bu da Yeni Babür Mührü. Bu iki mühür kültürel olarak doğuyla iç içe olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yapılan kazılarda Serapis Tapınağı'nın varlığından haberdar eden bir yazıt ele geçirdiklerini açıklayan Alanyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki dilli bir yazıt. Tapınağın sponsorluklarla yapıldığını anlatıyor. Katkı sunanların ismi ve verdikleri miktarları Sidece yazılıyor. Herkes okuyabilsin diye Sidece yazıyorlar. Demek ki hala Sidece ağırlıklı. Side dili üzerine yapılan araştırmalar kentle ilgili çok daha fazla bilgi verecek. Umarım bulunan yazıtların sayısı artar. Daha önce 26 olan Side alfabesindeki harflerin sayısı 31'e çıktı."

Alanyalı, Side'nin Helence anlamının "nar" olduğunu vurgulayarak, "Helenistik dönemde bu isim verildiğine göre önemli bir nar üretimi vardı. Bugün de hala önemli bir nar üretimi var bölgede. Side narının diğer narlara göre farklı. Kent sikkeleri üzerinde nar motiflerini de görüyoruz. Side için çok önemli bir obje." dedi.