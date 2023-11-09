ARA
Bist 100
7841,46
-0,25%
Bist 100
Dolar/TL
28,523
0,2029%
Dolar/TL
Euro/TL
30,4239
-0,0437%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0672
0,0703%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1796,09
0,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

1000 gr altın kaç TL oldu? (9 Kasım 2023)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yükseldi. 1000 gr altının güncel fiyatı şöyle...

09 Kasım 2023 | 17:53
0
1000 gr altın kaç TL oldu? (9 Kasım 2023)

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 768 bin lira, en yüksek 1 milyon 832 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,6 artışla 1 milyon 829 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 800 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 352 milyon 717 bin 812,62 lira, işlem miktarı ise 3.003,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 161 milyon 999 bin 374,81 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler, Demaş Kuyumculuk olarak sıralandı.

09.11.2023 tarihli işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış1.800.000,001.697,90
 En Düşük1.768.000,001.928,80
 En Yüksek1.832.000,001.994,00
 Kapanış1.829.500,001.993,45
 Ağırlıklı Ortalama1.782.638,831.946,26
 Toplam İşlem Hacmi (TL)5.352.717.812,62 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.003,61 
 Toplam İşlem Adedi91
 
0
  • ALTIN GRAM - TL 1796,09 0,26%
  • ALTIN ONS 1958,58 0,07%
  • BIST 100 7841,46 -0,25%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,523 0,2029%
  • EURO/TURK LIRASI 30,4239 -0,0437%
  • EURO/USD 1,0672 0,0703%
  • INGILIZ STERLINI 1,2223 0,0401%
  • JAPON YENI 151,329 -0,028%
  • KANADA DOLARI 1,38095 0,00941%
  • RUS RUBLESI 91,675 -0,5478%
Günün En Çok Okunanları
La Nina kışı geliyor haberleri doğru mu? Bir profesöre göre hayır
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model
Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği
Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği
Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşının değeri arttı
Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşının değeri arttı
Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde
Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde
Mazda, Türkiye'de araç satışını durdurdu
Mazda, Türkiye'de araç satışını durdurdu
Türkiye'de en çok satılan Çin otomobil marka ve modelleri
Türkiye'de en çok satılan Çin otomobil marka ve modelleri
Bir sigara grubuna daha zam geldi
GERİ
İLERİ
La Nina kışı geliyor haberleri doğru mu? Bir profesöre göre hayır
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model
Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği
Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşının değeri arttı
Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model
Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği
Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşının değeri arttı
Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde
Mazda, Türkiye'de araç satışını durdurdu
Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği
Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşının değeri arttı
Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde
Mazda, Türkiye'de araç satışını durdurdu
Türkiye'de en çok satılan Çin otomobil marka ve modelleri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL