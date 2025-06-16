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Altın güne nasıl başladı? 16 Haziran altın fiyatları

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 4 bin 328 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 150 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 510 liradan satılıyor.

16 Haziran 2025 | 10:38
Altın güne nasıl başladı? 16 Haziran altın fiyatları

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,5 artışla 4 bin 350 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 değer kaybederek 4 bin 328 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 150 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 510 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,5 azalışla 3 bin 417 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalarda artık anlaşmanın zamanının geldiğini söylemesi, varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.

Kanada’daki G7 Zirvesi için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, "Umuyorum bir anlaşma olacak. Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde ise açıklanan verilere göre cari açık nisanda 7 milyar 864 milyon dolar olarak gerçekleşti, yıllıklandırılmış cari açık nisanda 15 milyar 815 milyon dolar oldu.

Analistler, bugün ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin destek, 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
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