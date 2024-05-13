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Merkez bankalarından rekor altın alımı... TCMB liste başı

Yılın ilk çeyreğinde, 10 merkez bankası toplamda 24 milyar dolarlık altın aldı. Bu listede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 30 ton altın alımıyla birinci sıraya yerleşti.

13 Mayıs 2024 | 17:59
Son Güncellenme: 13 Mayıs 2024 | 19:02
Merkez bankalarından rekor altın alımı... TCMB liste başı

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu 10 merkez bankası toplamda 24 milyar dolarlık altın alımı gerçekleştirdi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu çeyrekte en fazla altın alan banka oldu ve 30 tonluk alımıyla öne çıktı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları bu yılın ilk üç ayında 24 milyar dolarlık altın alarak, yeni bir rekor kırdı.

Toplamda 290 ton altın alan 10 merkez bankasının başını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çekti. Rezervine 30 ton altın ekleyen Türkiye’yi Çin, Hindistan ve Kazakistan takip etti. (NTV) 

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