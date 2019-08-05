STFA Grubu’nda görev değişimi
İnşaat, doğalgaz dağıtım, enerji ve iş makinaları distribütörlüğü alanlarında faaliyetlerini sürdüren STFA Grubu’nun yönetim kademesinde iki görev değişimi gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu kapsamda STFA İnşaat Grubu’nun genel müdürlüğü görevine Recep Çimen atandı.
Çimen, 1986 yılında STFA Grubu’na katılarak uzun yıllar yurtiçi ve yurtdışı görevler üstlendi. Öte yandan grubun CEO’luğunu ve inşaat grubu genel müdürlüğünü yürüten Aslan Uzun, kariyer değişikliği kararı alarak, bu görevlerinden ayrıldı.
Grup CEO’luğu yetki ve sorumlulukları yeni bir atama yapılıncaya kadar yönetim kurulu başkanlığında kalacak.
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