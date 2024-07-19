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  • Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 11 şirket: 22-26 Temmuz temettü takvimi

Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 11 şirket: 22-26 Temmuz temettü takvimi

Borsa İstanbul'da gelecek hafta (22-26 Temmuz) temettü dağıtması kesinleşmiş 11 şirket bulunuyor.

19 Temmuz 2024 | 20:52
Son Güncellenme: 19 Temmuz 2024 | 20:52
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 11 şirket: 22-26 Temmuz temettü takvimi

Borsa İstanbul'da 22-26 Temmuz haftası temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 11 şirket bulunuyor. İşte o şirketler ve temettü ödeme tarihleri:

 

1 AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY) Avrupakent GYO, 3 taksit halinde pay başına toplamda net 2,1000000 TL temettü açıklamıştı. 3. taksit olarak pay başına net 0,7000000 temettü ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 24 Temmuz 2024.

2 GRAINTURK TARIM A.Ş. (GRTRK)

GRAINTURK TARIM A.Ş. (GRTRK) Şirket 3 taksit halinde toplamda net 0,1072797 TL temettü kararı almıştı. 1. taksit olarak pay başına brüt 0,0397333 TL, net 0,0357599 TL temettü ödemesi yapacak. 1. taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 24 Temmuz 2024.

3 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH) Şirket 2 taksit halinde toplamda net 1,2499998 TL temettü kararı almıştı. 2. taksit olarak pay başına brüt 0,6944444 TL, net 0,6249999 TL temettü dağıtacak. 2. taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 24 Temmuz 2024.

4 TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (TRGYO)

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (TRGYO) Pay başına net 2,3500000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 24 Temmuz 2024.

5 DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (DURDO)

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (DURDO) Pay başına brüt 0,1000000 TL, net 0,0900000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 25 Temmuz 2024.

6 PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PRKME)

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PRKME) Pay başına brüt 1,3434789 TL, net 1,2091310 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 25 Temmuz 2024.

7 AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ)

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ) Pay başına brüt 0,0192307 TL, net 0,0173076 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 26 Temmuz 2024.

8 YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YAPRK)

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YAPRK) Pay başına brüt 2,2000000 TL, net 1,9800000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 26 Temmuz 2024.

9 BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (BRKSN)

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (BRKSN) Şirket 2 taksit halinde toplamda net 0,1499998 TL temettü kararı almıştı. 1. taksit olarak pay başına brüt 0,0833333 TL, net 0,0749999 TL temettü dağıtacak. 1. taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 29 Temmuz 2024.

10 ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY)

ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY) Pay başına brüt 0,3448275 TL, net 0,3103447 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 29 Temmuz 2024.

11 VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VESBE)

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VESBE) Pay başına brüt 0,7259260 TL, net 0,6533334 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 29 Temmuz 2024.
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