12 kurumdan 39 hisse önerisi
BİST, tarihi F/K iskontosu olan yüzde 50’lerde işlem görüyor.
Uzmanlara göre konjonktür kısa vadeli yatırımlara uygun olmasa da uzun vade için cazip fırsatlar var.
Biz de 12 kurumdan 39 hisse önerisi aldık. Önerilerde THY, Türk Telekom, Garanti ve BİM öne çıkıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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