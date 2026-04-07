Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Nisan ayında faiz indirimi yapacak mı?

Küresel ekonomi çevrelerinde "en kritik viraj" olarak adlandırılan Nisan 2026 Fed faiz kararı için geri sayım hızlandı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu toplantıda alacağı aksiyon, sadece doların küresel gücünü değil, altın, borsa ve kripto para piyasalarının 2026 rotasını da belirleyecek.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasaların kilitlendiği tarih ve saatler netleşti:
Toplantı Tarihi: 28 - 29 Nisan 2026
Kararın Açıklanması: 29 Nisan Çarşamba, TSİ 21:00
Powell’ın Mesajları: Kararın ardından saat 21:30'da Fed Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçerek yılın geri kalanı için "şahin" veya "güvercin" sinyaller verecek.
Masadaki 3 Kritik Senaryo
Ekonomistler, Fed'in Nisan ayı hamlesi için üç ana ihtimal üzerinde duruyor:
Faizlerin Sabit Tutulması (%85 İhtimal): Mevcut enflasyon verilerinin hedeflenen %2 seviyesine tam olarak oturmaması nedeniyle, Fed'in "bekle-gör" stratejisini sürdürerek faizleri mevcut seviyesinde sabit bırakması en güçlü senaryo olarak görülüyor.
Şahin Duruş ve Faiz Artışı (%5 İhtimal): Eğer Nisan ayı ortasında açıklanacak olan enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelirse, Fed sürpriz bir artışla piyasaları sıkılaştırmaya devam edebilir.
Faiz İndirimi Sinyali (%10 İhtimal): İstihdam piyasasında sert bir soğuma gözlemlenirse, faizlerin sabit kalmasıyla birlikte metne "indirim hazırlığı" ifadeleri eklenebilir.
Kararın Piyasalara Olası Etkileri
Fed'in kararı ve özellikle Powell'ın kullanacağı dil, varlık fiyatlarında şu hareketliliği tetikleyebilir:
Dolar ve Euro: Faizlerin sabit kalması ve sıkı duruşun korunması, Dolar Endeksi'ni (DXY) 105 bandının üzerinde tutabilir.
Altın (Ons): Fed'in faiz indirimlerine yeşil ışık yakması durumunda ons altının güvenli liman talebiyle yeni zirveleri test etmesi bekleniyor.
Borsalar: Belirsizliğin azalması hisse senedi piyasalarına nefes aldıracaktır; ancak "yüksek faiz uzun süre devam edecek" mesajı satış baskısı yaratabilir.