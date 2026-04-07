12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? Denetimli serbestlik olacak mı?

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarıyla detayları netleşen 12. Yargı Paketi, 2026 yılı hukuk gündeminin en kritik maddesi haline geldi. Bakanlığın üzerinde çalıştığı taslak, sadece yargılama süreçlerini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal hassasiyeti yüksek olan "suça sürüklenen çocuklar" ve "uzun süren boşanma davaları" gibi alanlarda köklü değişiklikler vadediyor.

"Suça Sürüklenen Çocuk" Kavramı Değişiyor

Bakan Gürlek, çocukların karıştığı suçlarla ilgili cezaların yetersiz kaldığını vurgulayarak "temelden bir değişim" mesajı verdi:

Ağırlaştırılmış Müebbet Yolu: Adam öldürme gibi ağır suçlarda, suça sürüklenen çocukların da yetişkinler gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alabilmesinin önü açılacak.

Örgüt Cezalarına Artırım: Çocukları suçta kullanan örgüt yönetici ve üyelerine verilen cezalar 12. Yargı Paketi ile daha da artırılacak.

Mağdur Odaklı Yaklaşım: Bakanlık, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerin gözlemlerini kanunlaşma aşamasında dikkate alacak.

Boşanma Davalarında "Arabuluculuk" Devrimi

8-10 yıl süren çekişmeli boşanma davalarının vatandaşları mağdur ettiğini belirten Bakan Gürlek, süreci kısaltacak formülü açıkladı:

Çekişmeli Boşanmaya Arabulucu: Boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması getirilerek, yıllarca süren davaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hızlı Çözüm: Vatandaşın nafaka yükü altında ezilmeden ve hayatına devam edememe sorununu çözerek yeni bir hayat kurabilmesi amaçlanıyor.

Yargılamayı Hızlandıracak "Atlamalı Temyiz"

12,5 milyon dosya yükünü azaltmak için "hız" odaklı yeni bir sisteme geçiliyor:

Atlamalı Temyiz Müessesesi: Bir dosyanın hem İstinaf’a hem de Yargıtay’a gitmesi engellenecek; yargılamanın hızlanması için doğrudan üst sınıra gidilebilecek.

Hakimlere Onanma Kriteri: Hakimlerin atama ve terfilerinde, verdikleri kararların Yargıtay tarafından onanması artık "mutlak kriter" olarak aranacak.

Avukatlara ve Hakim/Savcılara Yeni Haklar

30 Milyon TL Sınırı: Tapu işlemlerinde 30 milyon TL üzerindeki işlemlerde iki taraf için de avukat bulundurma zorunluluğu getirilecek.

Özlük Hakları: Avukatların maddi sıkıntılarını giderecek düzenlemeler ile hakim ve savcıların çalışma şartlarını iyileştirecek takviyeler paket kapsamında yer alacak.

Af ve İnfaz Düzenlemesi Olacak mı?

Mahkum yakınlarının en çok merak ettiği bu konuda Bakanlığın yaklaşımı net:

Cezasızlık Algısıyla Mücadele: Bakan Gürlek, "yargı güçlüden yanadır" algısını kırmak ve caydırıcılığı artırmak adına cezaların infazında daha titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Paket içerisinde genel bir af düzenlemesinden ziyade, yargılamanın niteliğini ve hızını artıracak maddeler ön planda bulunuyor.

Süreç Ne Zaman Tamamlanacak?

Taslak üzerindeki çalışmalar Adalet Bakanlığı tarafından tamamlandıktan sonra, teklif AK Parti Grubu tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulacak ve komisyon görüşmelerinin ardından Genel Kurul'da yasalaşacak.