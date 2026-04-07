Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Futbol dünyası, stratejik zekası ve yarım asra yaklaşan kariyeriyle "Kurt Hoca" lakabını sonuna kadar hak eden bir efsaneye, Mircea Lucescu’ya veda etti. 80 yaşında hayata gözlerini yuman Rumen teknik adam, geride 35 kupa ve Avrupa futbolunun her dönemine dokunan eşsiz bir miras bıraktı.

Kupalarla Örülen Bir Kariyer: Tarihin En İyileri Arasında

Lucescu, kazandığı 35 kupa ile futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri listesinde adını altın harflerle yazdırdı.

Sadece Sir Alex Ferguson ve Pep Guardiola'nın ardından dünya genelinde en çok kupa kazanan üçüncü teknik direktör olma unvanını taşıyordu.

Shakhtar Donetsk ile 12 yılda 8 lig şampiyonluğu yaşarken, 2009 yılında Kadıköy'de kaldırılan UEFA Kupası ile kulüp tarihinin en büyük başarısına imza attı.

Türk Futbolunda "Lucescu" Ekolü

Türkiye, Lucescu için sadece bir çalışma durağı değil, ikinci bir ev oldu. İstanbullu futbolseverler onu hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile yaşadığı tarihi başarılarla hatırlayacak:

Galatasaray Dönemi: Fatih Terim'den devraldığı bayrağı daha da yukarı taşıdı. İlk resmi maçında Real Madrid'i yenerek UEFA Süper Kupa'yı kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatırken, sarı-kırmızılılara üçüncü yıldızı getiren şampiyonluğun mimarı oldu.

Beşiktaş’ın 100. Yılı: Beşiktaş camiası için kutsal sayılan 100. yıl şampiyonluğunu taktiksel dehasıyla kazandırdı ve siyah-beyazlıları Avrupa'da çeyrek finale taşıdı.

A Milli Takım: 2017'de yeniden Türkiye'ye dönerek Ay-Yıldızlıların başında 17 maça çıktı; Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi yeni jenerasyonun ayak seslerini duyduğu bir dönemde rakiplerine karşı stratejiler geliştirdi.

Taktik Deha ve Unutulmaz Sözler

Lucescu sadece bir hoca değil, aynı zamanda bir iletişim ve akıl oyunları ustasıydı.

Keşiflerin Hocası: Henüz 18 yaşındaki Gheorghe Hagi'ye ilk kez milli formayı vererek dünya futboluna bir efsane kazandırdı.

Aforizmalar: Saha dışındaki sert ve zeki çıkışlarıyla bilinirdi. Özellikle Türk futbol tarihine geçen "Köpekler istedi diye atlar ölmez" sözü, onun zorluklar karşısındaki dik duruşunun simgesi haline geldi.

Son Perde: Romanya ve Veda

Kariyerine 36 yaşında başladığı Romanya Milli Takımı'na, 78 yaşında bir kez daha dönerek vefasını gösterdi. Kaderin bir cilvesi olarak, usta teknik adam son maçına, en güzel anılarını biriktirdiği İstanbul'da, Dolmabahçe'nin çimlerinde çıktı.