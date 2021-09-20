Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,94 değer kaybederek günü 1.391,91 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 489 bin 435 liraya çıktı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,00, holding endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kaybettiren yüzde 3,12 ile metal, ana sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,17, sanayi endeksi yüzde 2,06, hizmetler endeksi yüzde 1,63 ve teknoloji endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 28,67 puan ve yüzde 1,89 düşüşle 1.490,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7’si prim yaptı, 93’ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, bugün küresel pay piyasalarında Çin’li Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının oluşturduğu belirsizliklerle satıcılı bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de cari denge, inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek olarak öne çıktığını kaydederek, kısa ve orta vadeli görünümde 1.440 direncinin güçlendiğini söyledi.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.507.050.650 Garanti Bankası 1.283.323.498 Yapı ve Kredi Bankası 542.034.832 Ereğli Demir Çelik 523.252.655 Şişe Cam 495.906.688 Tüpraş 481.911.060 Kardemir (D) 434.351.782 Petkim 351.118.972 Pegasus 304.135.859 Akbank 299.325.258 Koza Altın 265.184.717 Arçelik 259.293.297 Koç Holding 255.789.761 İş Bankası (C) 236.534.120 Emlak Konut GMYO 235.276.173 Torunlar GMYO 192.528.682 ASELSAN 170.672.389 Koza Madencilik 166.685.721 SASA Polyester 152.900.639 TAV Havalimanları 146.524.014

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAZANAN 7 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 7 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) İş GMYO 1,87 1,84 1,63 İndeks Bilgisayar 6,24 6,17 1,13 ASELSAN 14,98 14,86 0,81 Türk Hava Yolları 12,81 12,72 0,71 TAV Havalimanları 23,38 23,26 0,52 Aksa 20,96 20,92 0,19 Vestel 27,94 27,90 0,14

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 374,60 409,70 -8,57 Esenboğa Elektrik 31,68 33,80 -6,27 Galatasaray Sportif 3,43 3,61 -4,99 Çimsa 25,70 26,98 -4,74 Verusa Holding 47,00 49,26 -4,59 Fenerbahçe Futbol 31,00 32,42 -4,38 Eczacıbaşı Yatırım 38,00 39,70 -4,28 Jantsa Jant Sanayi 62,30 65,00 -4,15 Deva Holding 22,24 23,20 -4,14 Borusan Mannesmann 22,50 23,46 -4,09 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,23 6,48 -3,86 Nuh Çimento 32,30 33,58 -3,81 Türk Traktör 153,70 159,70 -3,76 RTA Laboratuvarları 23,28 24,16 -3,64 Akbank 5,35 5,55 -3,60 Doğuş Otomotiv 33,84 35,10 -3,59 Türkiye Sigorta 4,85 5,03 -3,58 Bera Holding 9,59 9,93 -3,42 Kardemir (D) 6,50 6,73 -3,42 Garanti Bankası 9,08 9,39 -3,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)