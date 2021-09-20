Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,94 değer kaybederek günü 1.391,91 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 489 bin 435 liraya çıktı
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,00, holding endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kaybettiren yüzde 3,12 ile metal, ana sanayi oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,17, sanayi endeksi yüzde 2,06, hizmetler endeksi yüzde 1,63 ve teknoloji endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 28,67 puan ve yüzde 1,89 düşüşle 1.490,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7’si prim yaptı, 93’ü geriledi.
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, bugün küresel pay piyasalarında Çin’li Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının oluşturduğu belirsizliklerle satıcılı bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de cari denge, inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek olarak öne çıktığını kaydederek, kısa ve orta vadeli görünümde 1.440 direncinin güçlendiğini söyledi.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.507.050.650
|Garanti Bankası
|1.283.323.498
|Yapı ve Kredi Bankası
|542.034.832
|Ereğli Demir Çelik
|523.252.655
|Şişe Cam
|495.906.688
|Tüpraş
|481.911.060
|Kardemir (D)
|434.351.782
|Petkim
|351.118.972
|Pegasus
|304.135.859
|Akbank
|299.325.258
|Koza Altın
|265.184.717
|Arçelik
|259.293.297
|Koç Holding
|255.789.761
|İş Bankası (C)
|236.534.120
|Emlak Konut GMYO
|235.276.173
|Torunlar GMYO
|192.528.682
|ASELSAN
|170.672.389
|Koza Madencilik
|166.685.721
|SASA Polyester
|152.900.639
|TAV Havalimanları
|146.524.014
BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAZANAN 7 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 7 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş GMYO
|1,87
|1,84
|1,63
|İndeks Bilgisayar
|6,24
|6,17
|1,13
|ASELSAN
|14,98
|14,86
|0,81
|Türk Hava Yolları
|12,81
|12,72
|0,71
|TAV Havalimanları
|23,38
|23,26
|0,52
|Aksa
|20,96
|20,92
|0,19
|Vestel
|27,94
|27,90
|0,14
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|374,60
|409,70
|-8,57
|Esenboğa Elektrik
|31,68
|33,80
|-6,27
|Galatasaray Sportif
|3,43
|3,61
|-4,99
|Çimsa
|25,70
|26,98
|-4,74
|Verusa Holding
|47,00
|49,26
|-4,59
|Fenerbahçe Futbol
|31,00
|32,42
|-4,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,00
|39,70
|-4,28
|Jantsa Jant Sanayi
|62,30
|65,00
|-4,15
|Deva Holding
|22,24
|23,20
|-4,14
|Borusan Mannesmann
|22,50
|23,46
|-4,09
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,23
|6,48
|-3,86
|Nuh Çimento
|32,30
|33,58
|-3,81
|Türk Traktör
|153,70
|159,70
|-3,76
|RTA Laboratuvarları
|23,28
|24,16
|-3,64
|Akbank
|5,35
|5,55
|-3,60
|Doğuş Otomotiv
|33,84
|35,10
|-3,59
|Türkiye Sigorta
|4,85
|5,03
|-3,58
|Bera Holding
|9,59
|9,93
|-3,42
|Kardemir (D)
|6,50
|6,73
|-3,42
|Garanti Bankası
|9,08
|9,39
|-3,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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