24 Şubat piyasalarda gün sonu… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,30 değer kaybederek günü 1.483,02 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,94, holding endeksi yüzde 2,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 4,40 ile metal eşya, makina oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,19 puan ve yüzde 1,96 düşüşle 1.558,13 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11’i prim yaptı, 89’u geriledi. Koza Altın, Türk Hava Yolları, Petkim, Gübre Fabrikaları ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU

Analistler, ABD’deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dün senatodaki sunumunda ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzak olduğunu belirtmesine karşın küresel pay piyasalarında satıcılı seyrin devam ettiğini bildirdi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.789,64 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 yükselerek 416 bin 650 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,1307 lira, satışta 7,1592 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0204 lira, satışta 7,0485 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,40’tan, bileşik getirisi de yüzde 14,92’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2124, sterlin/dolar paritesi 1,4109, dolar/yen paritesi de 106,02 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,45 kazanımla 65,80 dolardan işlem görüyor.