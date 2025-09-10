Susuz toprağın altın mahsulü: Özellikle Japonlar büyük ilgi gösteriyor

Yaklaşık 90 günde ürünlerini hasat ettiklerini, ürünün verim ve fiyatından memnun olduklarını dile getiren Aktürk, "Kuru tarım yaptığımız için susamın yağ oranı çok yüksek. Bu nedenle susamı özellikle Japonlar tercih ediyor. Japonlar hasat döneminde tarlalarımızda misafir olarak ürünleri yerinde görüyorlardı. Ürünü beğendikleri için alıyorlar." ifadesini kullandı.

Aktürk, susamın özellikle kuraklığın yaşandığı son dönemde üreticiler için çok önemli bir ürün haline geldiğini kaydetti.