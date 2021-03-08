Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 11,71 puan azalarak 1.530,27 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, haftaya 7,64 puan ve yüzde 0,50 kazanımla 1.549,62 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.526,58, en yüksek 1.553,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 düşüşle 1.530,27 puandan tamamladı.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.289.956.982 Petkim 2.025.885.855 Koza Altın 1.529.001.681 Kardemir (D) 1.325.970.747 Türk Hava Yolları 1.296.760.801 Halkbank 1.030.359.077 İndeks Bilgisayar 994.855.675 Tüpraş 981.764.865 Emlak Konut GMYO 785.857.625 Ereğli Demir Çelik 723.998.058 İş Bankası (C) 692.216.280 Hektaş 678.263.797 Vakıflar Bankası 674.277.033 Şişe Cam 666.155.048 Turkcell 601.352.225 Akbank 585.169.720 Doğan Holding 519.444.353 Gözde Girişim 472.762.163 Yapı ve Kredi Bankası 461.038.542 Gübre Fabrikaları 388.945.532

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 29,86 27,16 9,94 Gözde Girişim 8,21 7,47 9,91 Hektaş 31,60 28,96 9,12 Alcatel Lucent Teletaş 41,00 38,82 5,62 İskenderun Demir Çelik 12,50 11,93 4,78 İndeks Bilgisayar 34,00 32,56 4,42 Net Holding 5,13 4,95 3,64 Petkim 6,23 6,02 3,49 Koza Altın 132,80 128,90 3,03 Akçansa 19,35 18,80 2,93 Borusan Mannesmann 32,60 32,00 1,88 Aksa Enerji 11,30 11,14 1,44 Coca Cola İçecek 70,80 69,80 1,43 Ereğli Demir Çelik 16,00 15,81 1,20 Aksa 16,79 16,66 0,78 Tüpraş 107,50 106,70 0,75 Yataş 16,97 16,85 0,71 Verusa Holding 60,15 59,80 0,59 Turkcell 16,33 16,24 0,55 Enerjisa Enerji 11,71 11,65 0,52

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 31,60 33,02 -4,30 Emlak Konut GMYO 2,37 2,46 -3,66 İş Bankası (C) 5,74 5,94 -3,37 Akbank 6,12 6,32 -3,16 Pınar Süt 23,56 24,30 -3,05 Bera Holding 24,64 25,36 -2,84 Şekerbank 1,37 1,41 -2,84 İş Yatırım Menkul Değerler 20,10 20,68 -2,80 Oyak Çimento 8,03 8,26 -2,78 Tofaş Oto Fabrikası 38,00 39,08 -2,76 Deva Holding 30,38 31,24 -2,75 Garanti Bankası 9,00 9,25 -2,70 Özak GMYO 5,66 5,81 -2,58 Yapı ve Kredi Bankası 2,70 2,77 -2,53 İhlas Gayrimenkul 1,20 1,23 -2,44 Pegasus 86,00 88,05 -2,33 Ege Endüstri 1.507,20 1.542,30 -2,28 Koç Holding 22,56 23,08 -2,25 Karsan Otomotiv 4,37 4,47 -2,24 Şok Marketler Ticaret 11,89 12,16 -2,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)