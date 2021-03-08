Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 11,71 puan azalarak 1.530,27 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, haftaya 7,64 puan ve yüzde 0,50 kazanımla 1.549,62 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.526,58, en yüksek 1.553,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 düşüşle 1.530,27 puandan tamamladı.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.289.956.982
|Petkim
|2.025.885.855
|Koza Altın
|1.529.001.681
|Kardemir (D)
|1.325.970.747
|Türk Hava Yolları
|1.296.760.801
|Halkbank
|1.030.359.077
|İndeks Bilgisayar
|994.855.675
|Tüpraş
|981.764.865
|Emlak Konut GMYO
|785.857.625
|Ereğli Demir Çelik
|723.998.058
|İş Bankası (C)
|692.216.280
|Hektaş
|678.263.797
|Vakıflar Bankası
|674.277.033
|Şişe Cam
|666.155.048
|Turkcell
|601.352.225
|Akbank
|585.169.720
|Doğan Holding
|519.444.353
|Gözde Girişim
|472.762.163
|Yapı ve Kredi Bankası
|461.038.542
|Gübre Fabrikaları
|388.945.532
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|29,86
|27,16
|9,94
|Gözde Girişim
|8,21
|7,47
|9,91
|Hektaş
|31,60
|28,96
|9,12
|Alcatel Lucent Teletaş
|41,00
|38,82
|5,62
|İskenderun Demir Çelik
|12,50
|11,93
|4,78
|İndeks Bilgisayar
|34,00
|32,56
|4,42
|Net Holding
|5,13
|4,95
|3,64
|Petkim
|6,23
|6,02
|3,49
|Koza Altın
|132,80
|128,90
|3,03
|Akçansa
|19,35
|18,80
|2,93
|Borusan Mannesmann
|32,60
|32,00
|1,88
|Aksa Enerji
|11,30
|11,14
|1,44
|Coca Cola İçecek
|70,80
|69,80
|1,43
|Ereğli Demir Çelik
|16,00
|15,81
|1,20
|Aksa
|16,79
|16,66
|0,78
|Tüpraş
|107,50
|106,70
|0,75
|Yataş
|16,97
|16,85
|0,71
|Verusa Holding
|60,15
|59,80
|0,59
|Turkcell
|16,33
|16,24
|0,55
|Enerjisa Enerji
|11,71
|11,65
|0,52
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekomünikasyon
|31,60
|33,02
|-4,30
|Emlak Konut GMYO
|2,37
|2,46
|-3,66
|İş Bankası (C)
|5,74
|5,94
|-3,37
|Akbank
|6,12
|6,32
|-3,16
|Pınar Süt
|23,56
|24,30
|-3,05
|Bera Holding
|24,64
|25,36
|-2,84
|Şekerbank
|1,37
|1,41
|-2,84
|İş Yatırım Menkul Değerler
|20,10
|20,68
|-2,80
|Oyak Çimento
|8,03
|8,26
|-2,78
|Tofaş Oto Fabrikası
|38,00
|39,08
|-2,76
|Deva Holding
|30,38
|31,24
|-2,75
|Garanti Bankası
|9,00
|9,25
|-2,70
|Özak GMYO
|5,66
|5,81
|-2,58
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,70
|2,77
|-2,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|1,23
|-2,44
|Pegasus
|86,00
|88,05
|-2,33
|Ege Endüstri
|1.507,20
|1.542,30
|-2,28
|Koç Holding
|22,56
|23,08
|-2,25
|Karsan Otomotiv
|4,37
|4,47
|-2,24
|Şok Marketler Ticaret
|11,89
|12,16
|-2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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