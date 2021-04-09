9 Nisan 2021 piyasalarda gün sonu rakamları… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,65 değer kaybederek günü 1.393,24 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 457 bin 576 liraya geriledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 19 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,53 ve holding endeksi yüzde 1,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 4,34 ile sigorta oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,01, sanayi endeksi yüzde 1,01, hizmetler endeksi yüzde 2,09 ve teknoloji endeksi yüzde 2,02 değer kaybetti.

10 HİSSE PRİM YAPTI, 89’U GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,18 puan ve yüzde 1,32 düşüşle 1.432,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10’u prim yaptı, 89’u geriledi. Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Kardemir (D), Koza Altın ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların satışları, azalan küresel risk iştahı ve artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları nedeniyle pay piyasalarının haftayı düşüşle tamamladığını bildirdi.

Günü yüzde 1,65 azalışla tamamlayan BIST 100 endeksi haftalık bazda ise yüzde 2,58 değer kaybetti.

YENİ HAFTADA GÜNDEM YOĞUN

Gelecek hafta, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı, cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışı veri gündeminde ise ABD ve Almanya’da enflasyon ile Çin’in ilk çeyrek büyüme verisinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin, 1.440 üzerinde kalıcılık sağlayamadığı durumda 1.390-1.440 bandındaki dalgalı seyrini sürdürmesinin beklenebileceğini kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kayıpla 457 bin 576 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1326 lira, satışta 8,1652 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1461 lira, satışta 8,1788 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1893, sterlin/dolar paritesi 1,3727, dolar/yen paritesi de 109,62 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,34 gerileyerek 62,90 dolardan işlem görüyor.