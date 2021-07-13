Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10,12 puan azalarak 1.346,84 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 1,31 puan ve yüzde 0,10 kazançla 1.358,27 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.341,52, en yüksek 1.360,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 1.346,84 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,54 ve teknoloji endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,94 puan ve yüzde 0,61 düşüşle 1.458,13 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17’si prim yaptı, 76’sı geriledi.
SASA Polyester, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|1.332.700.625
|Garanti Bankası
|1.192.828.312
|Türk Hava Yolları
|601.111.296
|Kardemir (D)
|491.607.191
|Koza Altın
|456.348.906
|Akbank
|434.078.885
|Ereğli Demir Çelik
|427.344.711
|Yapı ve Kredi Bankası
|339.800.687
|Arçelik
|314.699.083
|Petkim
|287.500.477
|Koç Holding
|231.833.677
|Erbosan
|224.844.872
|Şişe Cam
|211.658.585
|Tüpraş
|203.026.177
|Fenerbahçe Futbol
|179.807.546
|Koza Madencilik
|176.385.716
|Konya Çimento
|167.980.060
|Halkbank
|160.780.793
|ASELSAN
|157.122.418
|İş Bankası (C)
|146.563.538
BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAZANAN 17 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|SASA Polyester
|28,34
|26,46
|7,11
|Hektaş
|7,44
|7,31
|1,78
|Migros Ticaret
|33,26
|32,84
|1,28
|Konya Çimento
|1.011,00
|998,60
|1,24
|Koza Altın
|106,00
|104,80
|1,15
|Doğan Holding
|2,70
|2,67
|1,12
|Parsan
|27,02
|26,74
|1,05
|Koç Holding
|19,69
|19,51
|0,92
|Fenerbahçe Futbol
|36,82
|36,62
|0,55
|Aksa Enerji
|11,47
|11,41
|0,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,82
|36,64
|0,49
|Pegasus
|71,85
|71,65
|0,28
|Anadolu Efes
|21,86
|21,80
|0,28
|Turkcell
|15,71
|15,67
|0,26
|Borusan Mannesmann
|22,84
|22,80
|0,18
|Vestel
|30,34
|30,32
|0,07
|Arçelik
|32,34
|32,32
|0,06
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|20,22
|21,20
|-4,62
|Net Holding
|3,76
|3,92
|-4,08
|Nuh Çimento
|36,66
|37,96
|-3,42
|Çimsa
|22,44
|23,22
|-3,36
|Brisa
|20,60
|21,30
|-3,29
|Odaş Elektrik
|1,82
|1,87
|-2,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,58
|6,76
|-2,66
|Çemaş Döküm
|1,12
|1,15
|-2,61
|İş Yatırım Menkul Değerler
|12,90
|13,24
|-2,57
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,31
|19,81
|-2,52
|Esenboğa Elektrik
|28,48
|29,20
|-2,47
|Türk Traktör
|162,20
|166,30
|-2,47
|İndeks Bilgisayar
|5,80
|5,94
|-2,36
|Bera Holding
|10,88
|11,14
|-2,33
|Deva Holding
|24,54
|25,12
|-2,31
|Gözde Girişim
|5,15
|5,27
|-2,28
|Alarko Holding
|9,02
|9,23
|-2,28
|Ford Otosan
|168,80
|172,70
|-2,26
|Netaş Telekomünikasyon
|18,76
|19,19
|-2,24
|Global Yatırım Holding
|3,08
|3,15
|-2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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