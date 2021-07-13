Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10,12 puan azalarak 1.346,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,31 puan ve yüzde 0,10 kazançla 1.358,27 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.341,52, en yüksek 1.360,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 1.346,84 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,54 ve teknoloji endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,94 puan ve yüzde 0,61 düşüşle 1.458,13 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17’si prim yaptı, 76’sı geriledi.

SASA Polyester, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi SASA Polyester 1.332.700.625 Garanti Bankası 1.192.828.312 Türk Hava Yolları 601.111.296 Kardemir (D) 491.607.191 Koza Altın 456.348.906 Akbank 434.078.885 Ereğli Demir Çelik 427.344.711 Yapı ve Kredi Bankası 339.800.687 Arçelik 314.699.083 Petkim 287.500.477 Koç Holding 231.833.677 Erbosan 224.844.872 Şişe Cam 211.658.585 Tüpraş 203.026.177 Fenerbahçe Futbol 179.807.546 Koza Madencilik 176.385.716 Konya Çimento 167.980.060 Halkbank 160.780.793 ASELSAN 157.122.418 İş Bankası (C) 146.563.538

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAZANAN 17 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) SASA Polyester 28,34 26,46 7,11 Hektaş 7,44 7,31 1,78 Migros Ticaret 33,26 32,84 1,28 Konya Çimento 1.011,00 998,60 1,24 Koza Altın 106,00 104,80 1,15 Doğan Holding 2,70 2,67 1,12 Parsan 27,02 26,74 1,05 Koç Holding 19,69 19,51 0,92 Fenerbahçe Futbol 36,82 36,62 0,55 Aksa Enerji 11,47 11,41 0,53 Eczacıbaşı Yatırım 36,82 36,64 0,49 Pegasus 71,85 71,65 0,28 Anadolu Efes 21,86 21,80 0,28 Turkcell 15,71 15,67 0,26 Borusan Mannesmann 22,84 22,80 0,18 Vestel 30,34 30,32 0,07 Arçelik 32,34 32,32 0,06

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) RTA Laboratuvarları 20,22 21,20 -4,62 Net Holding 3,76 3,92 -4,08 Nuh Çimento 36,66 37,96 -3,42 Çimsa 22,44 23,22 -3,36 Brisa 20,60 21,30 -3,29 Odaş Elektrik 1,82 1,87 -2,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,58 6,76 -2,66 Çemaş Döküm 1,12 1,15 -2,61 İş Yatırım Menkul Değerler 12,90 13,24 -2,57 Kordsa Teknik Tekstil 19,31 19,81 -2,52 Esenboğa Elektrik 28,48 29,20 -2,47 Türk Traktör 162,20 166,30 -2,47 İndeks Bilgisayar 5,80 5,94 -2,36 Bera Holding 10,88 11,14 -2,33 Deva Holding 24,54 25,12 -2,31 Gözde Girişim 5,15 5,27 -2,28 Alarko Holding 9,02 9,23 -2,28 Ford Otosan 168,80 172,70 -2,26 Netaş Telekomünikasyon 18,76 19,19 -2,24 Global Yatırım Holding 3,08 3,15 -2,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)