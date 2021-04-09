Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 23,31 puan azalarak 1.393,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,37 puan ve yüzde 0,24 kayıpla 1.413,18 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.373,65, en yüksek 1.414,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 azalışla 1.393,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,01, sanayi endeksi yüzde 1,01, hizmetler endeksi yüzde 2,09 ve teknoloji endeksi yüzde 2,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,18 puan ve yüzde 1,32 düşüşle 1.432,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10’u prim yaptı, 89’u geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Kardemir (D), Koza Altın ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.441.415.734 Garanti Bankası 1.081.356.079 Kardemir (D) 1.015.131.426 Koza Altın 759.691.823 Türk Hava Yolları 693.973.594 Halkbank 646.737.793 Doğan Holding 644.739.378 Jantsa Jant Sanayi 625.319.964 Emlak Konut GMYO 516.897.409 Ford Otosan 452.315.030 Sasa Polyester 445.073.951 Şişe Cam 441.990.605 Yapı ve Kredi Bankası 391.489.591 Karsan Otomotiv 388.628.952 Vakıflar Bankası 382.795.593 Akbank 350.142.810 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 330.322.730 Bim Mağazalar 322.763.311 Gübre Fabrikaları 319.749.112 Vestel 310.401.151

BIST 100’DE BUGÜN ARTAN 10 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 10,30 9,76 5,53 Bera Holding 24,94 23,82 4,70 Ereğli Demir Çelik 16,31 15,84 2,97 Halkbank 4,54 4,41 2,95 Net Holding 4,80 4,72 1,69 Coca Cola İçecek 72,50 71,65 1,19 Kerevitaş Gıda 6,07 6,00 1,17 Ege Gübre 219,20 218,00 0,55 Yataş 17,24 17,17 0,41 Çemtaş 16,38 16,35 0,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)