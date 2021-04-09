Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 23,31 puan azalarak 1.393,24 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 3,37 puan ve yüzde 0,24 kayıpla 1.413,18 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.373,65, en yüksek 1.414,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 azalışla 1.393,24 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,01, sanayi endeksi yüzde 1,01, hizmetler endeksi yüzde 2,09 ve teknoloji endeksi yüzde 2,02 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,18 puan ve yüzde 1,32 düşüşle 1.432,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10’u prim yaptı, 89’u geriledi.
Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Kardemir (D), Koza Altın ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.441.415.734
|Garanti Bankası
|1.081.356.079
|Kardemir (D)
|1.015.131.426
|Koza Altın
|759.691.823
|Türk Hava Yolları
|693.973.594
|Halkbank
|646.737.793
|Doğan Holding
|644.739.378
|Jantsa Jant Sanayi
|625.319.964
|Emlak Konut GMYO
|516.897.409
|Ford Otosan
|452.315.030
|Sasa Polyester
|445.073.951
|Şişe Cam
|441.990.605
|Yapı ve Kredi Bankası
|391.489.591
|Karsan Otomotiv
|388.628.952
|Vakıflar Bankası
|382.795.593
|Akbank
|350.142.810
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|330.322.730
|Bim Mağazalar
|322.763.311
|Gübre Fabrikaları
|319.749.112
|Vestel
|310.401.151
BIST 100’DE BUGÜN ARTAN 10 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|10,30
|9,76
|5,53
|Bera Holding
|24,94
|23,82
|4,70
|Ereğli Demir Çelik
|16,31
|15,84
|2,97
|Halkbank
|4,54
|4,41
|2,95
|Net Holding
|4,80
|4,72
|1,69
|Coca Cola İçecek
|72,50
|71,65
|1,19
|Kerevitaş Gıda
|6,07
|6,00
|1,17
|Ege Gübre
|219,20
|218,00
|0,55
|Yataş
|17,24
|17,17
|0,41
|Çemtaş
|16,38
|16,35
|0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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