Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kazanarak günü 1.413,80 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,05 ile spor oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, teknoloji endeksi yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, hizmetler endeksi değişmedi.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,69 puan ve yüzde 0,05 artarak 1.515,48 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65’i prim yaptı, 30’u geriledi.
Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D), Koza Altın İşletmeleri çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri törpülediğini belirterek, beklentilerin oldukça altında kalan ABD’de ADP özel sektör istihdam verisinin ardından küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini aktardı.
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Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.370 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.323.898.607
|Türk Hava Yolları
|790.814.562
|Akbank
|635.135.592
|Kardemir (D)
|577.469.939
|Koza Altın
|518.963.550
|Şişe Cam
|489.820.056
|Ereğli Demir Çelik
|453.590.846
|Yapı ve Kredi Bank.
|420.780.135
|Tofaş Oto. Fab.
|415.659.482
|Sasa Polyester
|374.015.310
|Petkim
|367.164.675
|İş Bankası (C)
|297.916.911
|Aselsan
|287.817.012
|Tüpraş
|268.063.595
|Gübre Fabrik.
|252.479.538
|Bim Mağazalar
|231.049.587
|Karsan Otomotiv
|220.870.610
|Arçelik
|213.438.501
|Ford Otosan
|211.858.996
|Otokar
|200.646.831
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|181,10
|172,90
|4,74
|Oyak Çimento
|7,04
|6,74
|4,45
|Tofaş Oto. Fab.
|38,02
|36,56
|3,99
|Esenboğa Elektrik
|31,52
|30,36
|3,82
|Logo Yazılım
|37,78
|36,50
|3,51
|Otokar
|327,40
|316,60
|3,41
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,90
|23,18
|3,11
|İş Y. Men. Değ.
|13,81
|13,40
|3,06
|Çemaş Döküm
|1,37
|1,33
|3,01
|Verusa Holding
|48,32
|47,00
|2,81
|Aksa Enerji
|13,14
|12,79
|2,74
|Garanti Bankası
|9,10
|8,86
|2,71
|Ege Gübre
|179,60
|174,90
|2,69
|Tekfen Holding
|14,60
|14,23
|2,60
|Parsan
|28,52
|27,86
|2,37
|T.S.K.B.
|1,31
|1,28
|2,34
|Çemtaş
|14,02
|13,71
|2,26
|Kervan Gıda
|16,50
|16,17
|2,04
|Eczacıbaşı İlaç
|6,07
|5,95
|2,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,58
|39,84
|1,86
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,99
|4,08
|-2,21
|Aselsan
|15,88
|16,18
|-1,85
|Pegasus
|67,55
|68,60
|-1,53
|Global Yat. Holding
|2,22
|2,25
|-1,42
|Bim Mağazalar
|63,40
|64,10
|-1,09
|Alarko Holding
|9,65
|9,75
|-1,03
|Hektaş
|8,25
|8,33
|-0,96
|TAV Havalimanları
|21,64
|21,84
|-0,92
|Arçelik
|33,12
|33,38
|-0,78
|Fenerbahçe Futbol
|36,22
|36,50
|-0,77
|Doğuş Otomotiv
|26,38
|26,58
|-0,75
|Deva Holding
|26,46
|26,66
|-0,75
|Ereğli Demir Çelik
|19,92
|20,06
|-0,70
|Çimsa
|24,36
|24,52
|-0,65
|Tüpraş
|94,55
|95,10
|-0,58
|Ford Otosan
|174,20
|175,20
|-0,57
|Borusan Mannesmann
|26,04
|26,18
|-0,53
|İş GMYO
|1,89
|1,90
|-0,53
|Brisa
|23,88
|24,00
|-0,50
|Anadolu Efes
|22,16
|22,26
|-0,45
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