Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kazanarak günü 1.413,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,05 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, teknoloji endeksi yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, hizmetler endeksi değişmedi.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,69 puan ve yüzde 0,05 artarak 1.515,48 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65’i prim yaptı, 30’u geriledi.

Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D), Koza Altın İşletmeleri çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri törpülediğini belirterek, beklentilerin oldukça altında kalan ABD’de ADP özel sektör istihdam verisinin ardından küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini aktardı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.370 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.323.898.607 Türk Hava Yolları 790.814.562 Akbank 635.135.592 Kardemir (D) 577.469.939 Koza Altın 518.963.550 Şişe Cam 489.820.056 Ereğli Demir Çelik 453.590.846 Yapı ve Kredi Bank. 420.780.135 Tofaş Oto. Fab. 415.659.482 Sasa Polyester 374.015.310 Petkim 367.164.675 İş Bankası (C) 297.916.911 Aselsan 287.817.012 Tüpraş 268.063.595 Gübre Fabrik. 252.479.538 Bim Mağazalar 231.049.587 Karsan Otomotiv 220.870.610 Arçelik 213.438.501 Ford Otosan 211.858.996 Otokar 200.646.831

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

​​​​Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 181,10 172,90 4,74 Oyak Çimento 7,04 6,74 4,45 Tofaş Oto. Fab. 38,02 36,56 3,99 Esenboğa Elektrik 31,52 30,36 3,82 Logo Yazılım 37,78 36,50 3,51 Otokar 327,40 316,60 3,41 Kordsa Teknik Tekstil 23,90 23,18 3,11 İş Y. Men. Değ. 13,81 13,40 3,06 Çemaş Döküm 1,37 1,33 3,01 Verusa Holding 48,32 47,00 2,81 Aksa Enerji 13,14 12,79 2,74 Garanti Bankası 9,10 8,86 2,71 Ege Gübre 179,60 174,90 2,69 Tekfen Holding 14,60 14,23 2,60 Parsan 28,52 27,86 2,37 T.S.K.B. 1,31 1,28 2,34 Çemtaş 14,02 13,71 2,26 Kervan Gıda 16,50 16,17 2,04 Eczacıbaşı İlaç 6,07 5,95 2,02 Eczacıbaşı Yatırım 40,58 39,84 1,86

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: