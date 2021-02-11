Borsa İstanbul’da gün sonu… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,10 değer kaybederek günü 1.545,59 puandan tamamladı. İşte BIST 100’de bugün (11 Şubat) en çok artan, azalan ve işlem gören 20 hisse…
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|1.955.922.329
|Şişe Cam
|1.647.330.819
|Doğan Holding
|1.252.577.626
|Koza Madencilik
|1.190.301.163
|Garanti Bankası
|1.131.963.339
|Petkim
|1.113.460.836
|Emlak Konut GMYO
|1.095.458.065
|Sasa Polyester
|922.441.031
|Karsan Otomotiv
|898.676.921
|İpek Doğal Enerji
|725.662.702
|Ereğli Demir Çelik
|690.759.986
|Ford Otosan
|596.197.326
|Tüpraş
|580.517.331
|Türk Hava Yolları
|475.648.099
|Odaş Elektrik
|461.386.717
|Turkcell
|447.329.524
|Ege Gübre
|438.868.606
|Kardemir (D)
|414.667.401
|Yapı ve Kredi Bankası
|363.978.086
|Akbank
|335.366.519
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|26,38
|24,62
|7,15
|İpek Doğal Enerji
|14,50
|13,60
|6,62
|Koza Madencilik
|17,99
|16,96
|6,07
|Yataş
|17,73
|16,77
|5,72
|Karsan Otomotiv
|5,06
|4,81
|5,20
|Good-Year
|9,69
|9,22
|5,10
|Doğan Holding
|3,67
|3,51
|4,56
|Sasa Polyester
|31,30
|29,96
|4,47
|Aksa
|15,93
|15,27
|4,32
|Doğuş Otomotiv
|36,40
|35,22
|3,35
|Aygaz
|18,15
|17,58
|3,24
|TAV Havalimanları
|22,50
|21,90
|2,74
|Tat Gıda
|11,64
|11,34
|2,65
|Türk Traktör
|190,30
|185,40
|2,64
|Ford Otosan
|165,20
|161,00
|2,61
|Çemtaş
|17,73
|17,30
|2,49
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,34
|36,46
|2,41
|Brisa
|26,92
|26,32
|2,28
|Albaraka Türk
|2,26
|2,22
|1,80
|Koç Holding
|22,68
|22,30
|1,70
BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sok Marketler Ticaret
|12,87
|13,57
|-5,16
|Migros Ticaret
|44,04
|46,00
|-4,26
|Bizim Mağazaları
|15,97
|16,65
|-4,08
|Akçansa
|20,04
|20,72
|-3,28
|Netaş Telekomünikasyon
|32,26
|33,24
|-2,95
|İş GMYO
|2,51
|2,58
|-2,71
|Halk GMYO
|3,59
|3,69
|-2,71
|Vestel
|28,16
|28,94
|-2,70
|Emlak Konut GMYO
|2,56
|2,63
|-2,66
|Garanti Bankası
|9,94
|10,18
|-2,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,30
|22,82
|-2,28
|Anadolu Grubu Holding
|28,88
|29,52
|-2,17
|Bagfaş
|26,52
|27,08
|-2,07
|Zorlu Enerji
|2,87
|2,93
|-2,05
|Şekerbank
|1,44
|1,47
|-2,04
|Torunlar GMYO
|3,96
|4,04
|-1,98
|Borusan Mannesmann
|32,76
|33,40
|-1,92
|Odaş Elektrik
|4,13
|4,21
|-1,90
|GSD Holding
|2,69
|2,74
|-1,82
|Akbank
|6,70
|6,82
|-1,76
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