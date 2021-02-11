Borsa İstanbul’da gün sonu… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,10 değer kaybederek günü 1.545,59 puandan tamamladı. İşte BIST 100’de bugün (11 Şubat) en çok artan, azalan ve işlem gören 20 hisse…

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Koza Altın 1.955.922.329 Şişe Cam 1.647.330.819 Doğan Holding 1.252.577.626 Koza Madencilik 1.190.301.163 Garanti Bankası 1.131.963.339 Petkim 1.113.460.836 Emlak Konut GMYO 1.095.458.065 Sasa Polyester 922.441.031 Karsan Otomotiv 898.676.921 İpek Doğal Enerji 725.662.702 Ereğli Demir Çelik 690.759.986 Ford Otosan 596.197.326 Tüpraş 580.517.331 Türk Hava Yolları 475.648.099 Odaş Elektrik 461.386.717 Turkcell 447.329.524 Ege Gübre 438.868.606 Kardemir (D) 414.667.401 Yapı ve Kredi Bankası 363.978.086 Akbank 335.366.519

BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 26,38 24,62 7,15 İpek Doğal Enerji 14,50 13,60 6,62 Koza Madencilik 17,99 16,96 6,07 Yataş 17,73 16,77 5,72 Karsan Otomotiv 5,06 4,81 5,20 Good-Year 9,69 9,22 5,10 Doğan Holding 3,67 3,51 4,56 Sasa Polyester 31,30 29,96 4,47 Aksa 15,93 15,27 4,32 Doğuş Otomotiv 36,40 35,22 3,35 Aygaz 18,15 17,58 3,24 TAV Havalimanları 22,50 21,90 2,74 Tat Gıda 11,64 11,34 2,65 Türk Traktör 190,30 185,40 2,64 Ford Otosan 165,20 161,00 2,61 Çemtaş 17,73 17,30 2,49 Tofaş Oto Fabrikası 37,34 36,46 2,41 Brisa 26,92 26,32 2,28 Albaraka Türk 2,26 2,22 1,80 Koç Holding 22,68 22,30 1,70

BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: