ARA
DOLAR
40,67
0,15%
DOLAR
EURO
47,37
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
4442,71
0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse

BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından İsviçre frangı hariç tüm yatırım araçları yatırımcısına kazandırdı.

09 Ağustos 2025 | 11:12
Son Güncellenme: 09 Ağustos 2025 | 11:29
BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse

BIST 100 endeksi, en düşük 10.800,60 puanı ve en yüksek 11.044,41 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,10 üstünde 10.972,63 puandan tamamladı. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,00 artışla 14.434,92 puan, sanayi endeksi yüzde 2,06 yükselişle 14.008,06 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,75 kazançla 10.969,40 puan olurken, teknoloji endeksi yüzde 1,44 azalışla 24.569,55 puan olarak gerçekleşti.

1 EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,02 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ oldu. 1000 Yatırımlar Holding AŞ'yi, yüzde 14,51 ile Çan2 Termik ve yüzde 12,82 ile Destek Finans Faktoring AŞ izledi.

2 EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE

EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,18'le Grainturk Holding AŞ, yüzde 7,78'le Batıçim Batı Anadolu Çimento ve yüzde 6,24'le İpek Anadolu Sigorta olarak sıralandı. 

3 BORSADA EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

BORSADA EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 823 milyar 80 milyon lirayla ASELSAN, 615 milyar 300 milyon lirayla Garanti BBVA ve 457 milyar 222 milyon lirayla Koç Holding oldu.

4 DOLAR, EURO VE ALTIN YÜKSELDİ

DOLAR, EURO VE ALTIN YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,63 artışla 4 bin 447,90 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,62 değer kazancıyla 30 bin 51 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,05 yükselişle 40,6870 lira, euro satış fiyatı da yüzde 0,72 yükselişle 47,4430 lira oldu. 

Geçen hafta 54,0610 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,15 artışla 54,6820 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise yüzde 0,45 azalışla 50,4320 liradan alıcı buldu.

5 FONLAR

FONLAR

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,26, BES fonları yüzde 1,07 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,98 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, hiçbir fon düşüş kaydetmedi.
İlgili Haberler
Borsa bir yıl sonra 11.000'i test etti: Yükseliş tamam mı, devam mı?
Borsa bir yıl sonra 11.000'i test etti: Yükseliş tamam mı, devam mı?
Borsada bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 13 şirket l Ağustos 2025 temettü takvimi
Borsada bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 13 şirket l Ağustos 2025 temettü takvimi
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?
Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL