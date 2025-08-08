ARA
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (8 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün 2 şirket kar payı, 1 şirket ise kar payı avansı dağıtma yönünde KAP'a bildirimlerde bulundu.

08 Ağustos 2025 | 22:02
Son Güncellenme: 08 Ağustos 2025 | 22:06
Borsada bugün kar payı ve kar payı avansı kararlarını duyuran şirketler şöyle: 

1 TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. (TBORG)

Pay başına brüt 7,9883710 TL, net 6,7901153 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarih 12 Ağustos, ödeme tarihi 14 Ağustos

2 AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKMGY) / Kar payı avansı

Şirket kar payı avansı dağıtma kararı aldı. Pay başına net 2,4 TL kar payı avansı dağıtılacak. Nakit kar payı avansı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi ise 20 Ağustos 2025.
 

3 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. (ISBIR)

Şirket bugün temettü tarihini duyurdu. İşbir Holding pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Ağustos, ödeme tarihi ise 22 Ağustos.

 
