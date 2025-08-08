Bugün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (8 Ağustos)

Borsada bugün kar payı ve kar payı avansı kararlarını duyuran şirketler şöyle:
1 TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. (TBORG)
Pay başına brüt 7,9883710 TL, net 6,7901153 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarih 12 Ağustos, ödeme tarihi 14 Ağustos
2 AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKMGY) / Kar payı avansı
Şirket kar payı avansı dağıtma kararı aldı. Pay başına net 2,4 TL kar payı avansı dağıtılacak. Nakit kar payı avansı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi ise 20 Ağustos 2025.