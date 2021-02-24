Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,30 değer kaybederek günü 1.483,02 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,19 puan ve yüzde 1,96 düşüşle 1.558,13 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11’i prim yaptı, 89’u geriledi. Koza Altın, Türk Hava Yolları, Petkim, Gübre Fabrikaları ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|2.506.173.188
|Türk Hava Yolları
|2.312.668.875
|Petkim
|2.035.938.736
|Gübre Fabrikaları
|2.021.655.808
|Sasa Polyester
|1.926.548.902
|Garanti Bankası
|1.506.383.338
|Pegasus
|1.450.772.989
|Odaş Elektrik
|1.272.840.954
|ASELSAN
|1.221.830.783
|Emlak Konut GMYO
|1.133.174.406
|Kardemir (D)
|904.699.213
|Turkcell
|772.064.387
|Şişe Cam
|747.757.254
|Vakıflar Bankası
|738.620.345
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|622.991.162
|Halkbank
|570.144.795
|Akbank
|544.666.347
|İş Bankası (C)
|490.346.821
|Sabancı Holding
|483.223.359
|Yapı ve Kredi Bankası
|455.583.937
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BIST 100’DE DEĞER KAZANAN 11 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|39,94
|36,32
|9,97
|Hektaş
|29,84
|29,10
|2,54
|ASELSAN
|17,40
|17,08
|1,87
|MLP Sağlık
|24,38
|24,12
|1,08
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,48
|35,14
|0,97
|Tüpraş
|102,60
|101,80
|0,79
|İş Yatırım Menkul Değerler
|21,40
|21,26
|0,66
|Odaş Elektrik
|4,00
|3,98
|0,50
|İndeks Bilgisayar
|21,92
|21,82
|0,46
|Albaraka Türk
|2,29
|2,28
|0,44
|Koza Altın
|133,50
|133,40
|0,07
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|4,70
|5,22
|-9,96
|Gübre Fabrikaları
|74,10
|82,25
|-9,91
|Doğuş Otomotiv
|33,80
|37,08
|-8,85
|Otokar
|375,00
|407,00
|-7,86
|Brisa
|28,70
|30,96
|-7,30
|Enerjisa Enerji
|11,38
|12,22
|-6,87
|Net Holding
|4,34
|4,66
|-6,87
|Anadolu Grubu Holding
|29,00
|30,94
|-6,27
|Selçuk Ecza Deposu
|11,29
|12,03
|-6,15
|Deva Holding
|29,98
|31,90
|-6,02
|Bagfaş
|25,42
|26,88
|-5,43
|Çimsa
|21,52
|22,74
|-5,36
|Good-Year
|9,41
|9,94
|-5,33
|Eczacıbaşı İlaç
|7,28
|7,69
|-5,33
|Vestel
|27,04
|28,56
|-5,32
|Netaş Telekomünikasyon
|30,32
|32,02
|-5,31
|Anadolu Efes
|23,92
|25,26
|-5,30
|Çemtaş
|15,41
|16,26
|-5,23
|Pınar Süt
|23,44
|24,68
|-5,02
|Petkim
|5,16
|5,43
|-4,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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