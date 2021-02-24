Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,30 değer kaybederek günü 1.483,02 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,19 puan ve yüzde 1,96 düşüşle 1.558,13 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11’i prim yaptı, 89’u geriledi. Koza Altın, Türk Hava Yolları, Petkim, Gübre Fabrikaları ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Koza Altın 2.506.173.188 Türk Hava Yolları 2.312.668.875 Petkim 2.035.938.736 Gübre Fabrikaları 2.021.655.808 Sasa Polyester 1.926.548.902 Garanti Bankası 1.506.383.338 Pegasus 1.450.772.989 Odaş Elektrik 1.272.840.954 ASELSAN 1.221.830.783 Emlak Konut GMYO 1.133.174.406 Kardemir (D) 904.699.213 Turkcell 772.064.387 Şişe Cam 747.757.254 Vakıflar Bankası 738.620.345 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 622.991.162 Halkbank 570.144.795 Akbank 544.666.347 İş Bankası (C) 490.346.821 Sabancı Holding 483.223.359 Yapı ve Kredi Bankası 455.583.937

BIST 100’DE DEĞER KAZANAN 11 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 39,94 36,32 9,97 Hektaş 29,84 29,10 2,54 ASELSAN 17,40 17,08 1,87 MLP Sağlık 24,38 24,12 1,08 Alcatel Lucent Teletaş 35,48 35,14 0,97 Tüpraş 102,60 101,80 0,79 İş Yatırım Menkul Değerler 21,40 21,26 0,66 Odaş Elektrik 4,00 3,98 0,50 İndeks Bilgisayar 21,92 21,82 0,46 Albaraka Türk 2,29 2,28 0,44 Koza Altın 133,50 133,40 0,07

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 4,70 5,22 -9,96 Gübre Fabrikaları 74,10 82,25 -9,91 Doğuş Otomotiv 33,80 37,08 -8,85 Otokar 375,00 407,00 -7,86 Brisa 28,70 30,96 -7,30 Enerjisa Enerji 11,38 12,22 -6,87 Net Holding 4,34 4,66 -6,87 Anadolu Grubu Holding 29,00 30,94 -6,27 Selçuk Ecza Deposu 11,29 12,03 -6,15 Deva Holding 29,98 31,90 -6,02 Bagfaş 25,42 26,88 -5,43 Çimsa 21,52 22,74 -5,36 Good-Year 9,41 9,94 -5,33 Eczacıbaşı İlaç 7,28 7,69 -5,33 Vestel 27,04 28,56 -5,32 Netaş Telekomünikasyon 30,32 32,02 -5,31 Anadolu Efes 23,92 25,26 -5,30 Çemtaş 15,41 16,26 -5,23 Pınar Süt 23,44 24,68 -5,02 Petkim 5,16 5,43 -4,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)