SPK'nın son bülteninde bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. de (Yüzde 105,33880) yer alıyor. Şirket bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili SPK onayı ve hak kullanım tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26 Kasım olarak açıklandı.



Şirket'ten bugün KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz sermayesinin Bedelsiz olarak 73.050.000 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 76.950.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1634 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte sunulmuştur. 76.950.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.11.2024 olarak belirlenmiştir" denildi.