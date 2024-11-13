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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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İş dünyasında yeşil dönüşüm seferberliği

Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nın TBMM’de onaylanmasıyla 2053 yılı için ‘net sıfır karbon’ hedefini ortaya koydu.

13 Kasım 2024 | 15:51
İş dünyasında yeşil dönüşüm seferberliği

Ayşegül Sakarya Pehlivan / [email protected]
Özlem Bay Yılmaz / [email protected]
Levent Gökmen Demirciler / [email protected]

Şimdi ambalajdan gıdaya, tekstilden kimyaya tüm sektörlerin ajandasında ilk sırada yeşil dönüşüm yer alıyor. Başta ihracatçılar olmak üzere tüm dev sektörler, rekabetçiliğini korumak için yeşil dönüşüme yatırım yapıyor.

Etkisini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz iklim krizi, iş dünyasında büyük ölçekli politika değişikliklerini beraberinde getirdi. Dünya genelinde üretimden tüketime her aşamada yeşil dönüşüm en önemli gündem maddelerinden bir haline gelmiş durumda.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yıllık Dünya Enerji Yatırımı raporuna göre, temiz enerji teknolojisi ve altyapısına yapılan küresel yatırımlar bu yıl 2 trilyon dolara ulaşarak, fosil yakıtlara yapılan yatırımın iki katı olacak. IEA, toplam enerji yatırımının 2024’te ilk kez 3 trilyon doları aşacağını öngörüyor.

Dünya ticaretinde küme düşmek istemeyen Türkiye de sürdürülebilir ekonomiye geçiş için son yıllarda önemli adımlar atıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
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