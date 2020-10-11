Yerli yatırımcının Borsa İstanbul’a ilgisi hız kesmeden devam ederken, yılbaşından bu yana yerli yatırımcı sayısı 555 bin 692 artış gösterdi.

AA’nın derlemesine göre Türkiye’de sermaye piyasalarına ilgi her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul’daki Hisse Senedi Piyasası’nda işlem yapan yerli yatırımcılar ve bu yatırımcıların portföy değerleri aydan aya artmaya devam ediyor.

HALK ARZLAR

Özellikle son dönemdeki halka arzlar yeni yatırımcıları Borsa İstanbul’a çeken önemli unsurlardan biri olarak öne çıkarken, eylülde halka arz edilen Esenboğa Elektrik‘e 6,5 kat talep geldi. Ağustosta halka arzı yapılan Fade Gıda‘ya 12, Dinamik Isı Makine Yalıtım‘a da 27 kat talep gelmişti. Kontrolmatik Teknoloji de 12-13 Ekim’de halka arz edilecek.

TALEBİN NEDENİ NE?

Analistler, son dönemdeki getiri arayışı, gelişen teknolojiyle birlikte aracı kurum ve bankaların mobil uygulamalarından kolayca işlem yapılmasının da yatırımcıları pay piyasasına çeken önemli faktörlerden olduğunu söyledi.

YERLİ YATIRIMCI SAYISI REKOR KIRIYOR

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) eylül verilerinden derlediği bilgilere göre, eylülde 67 bin 554 artan yerli gerçek yatırımcı sayısı, 1 milyon 743 bin 750’ye ulaşarak rekor tazelerken, yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı 555 bin 692’ye yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 47’lik artışa işaret etti.

ÜST ÜSTE 14 AY ARTTI

Eylüldeki artışla birlikte Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 14 aydır artarak Temmuz 2017-Ağustos 2018 dönemindeki rekorunu geride bıraktı. Bu dönemde aylık bazda ortalama 42 bin 400 yatırımcı Borsa İstanbul ile tanıştı. Bir önceki rekor döneminde yerli yatırımcı sayısındaki ortalama artış 10 bin 600 düzeyinde gerçekleşmişti.

EN YÜKSEK İKİNCİ AYLIK DEĞİŞİM

Eylülde yerli yatırımcının portföy değerinde yaşanan 20,4 milyar liralık artış, Borsa İstanbul tarihindeki en yüksek ikinci aylık değişime işaret ederken, 167,8 milyar liraya ulaşan yerli yatırımcı portföy değeri de son 6 aydır rekor tazelemiş oldu.

YABANCI KURUMSAL YATIRIMCI SAYISI GERİLEDİ

Borsa İstanbul’da yatırım yapan yabancı kurumsal yatırımcı sayısı ise son dönemde düşüş eğilimi gösterdi. Yabancı kurumsal yatırımcı sayısı, eylülde de yüzde 5 azalarak 1.272’ye geriledi. Yabancı kurumsal yatımcının portföy değeri ise yaklaşık 2,5 milyar liralık artışla 188,6 milyar liraya çıktı.

YABANCI GERÇEK YATIRIMCI SAYISI ARTTI

Bununla birlikte yabancı gerçek yatırımcı sayısı son 10 aydır artıyor. Söz konusu dönemde aylık ortalama 205 kişi, yatırımlarını değerlendirmek için Borsa İstanbul’u tercih etti.

EN ÇOK PORTFÖY ARTIŞI